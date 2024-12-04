"Решение на эмоциях". Как военное положение обострило политический кризис в Южной Корее

Внезапно объявленное военное положение в Южной Корее закончилось через шесть часов. На фоне всеобщего осуждения президент Юн Сок Ель отменил очевидно на эмоциях принятое решение, и в целом вчерашними действиями, скорее всего, совершил политическое самоубийство.

О причинах, итогах и последствиях военного положения в Южной Корее для политического ландшафта страны, - в материале РБК-Украина .

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Военное положение на шесть часов: краткая хроника

Неожиданные события развернулись вчера поздно вечером. В экстренном обращении около 22:30 по местному времени президент Юн объявил военное положение, обвинив главную оппозиционную силу - Демократическую партию - в симпатиях к Северной Корее и антигосударственной деятельности.

Эта партия имеет большинство в парламенте (170 мандатов из 300), блокирует предложения правительства по бюджету на 2025 год, настаивает на отставках прокуроров и ключевых министров.

У президента есть конституционное право вводить военное положение в чрезвычайной ситуации. Но вчерашнее заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. В стране с довольно сильной традицией свободы слова указ Юна запретил бы любую политическую деятельность, включая протесты, митинги и работу политических партий. Он также запретил бы "отрицание свободной демократии или попытки подрывной деятельности", "манипулирование общественным мнением", а также ввел бы цензуру южнокорейских СМИ.

Подробнее об этом читайте в материале "Хаос в Сеуле. Что происходит в Южной Корее и почему ввели военное положение".

Фото: президент Юн Сок Ель объявил военное положение, но спустя шесть часов отменил указ (Getty Images)

Вскоре после этого лидер демократов Ли Чжэ Мен выступил с призывом собраться у парламента (Национальное собрание). Затем законодатели зашли в здание, проталкиваясь мимо солдат, и на чрезвычайной сессии единогласно проголосовали за отмену военного положению. Согласно конституции, президент обязан подчиниться.

Чтобы выступить против Юна, объединились все политические блоки. Включая членов его партии "Сила народа" (108 мандатов из 300"), а ее лидер Хан Дон Хун извинился перед народом и потребовал объяснений.

Около 04:30 Юн заявил, что отменит указ о военном положении и выведет военных из парламента. Но снова выступил с обвинениями Демократической партии в саботаже действий правительства, а также призвал прекратить "законодательные манипуляции".

Вскоре после этого кабинет Юна отменил военное положение. Оппозиция заявила, что начнет расследование действий президента, и пригрозила запуском процедуры импичмента и обвинениями в государственной измене.

Каковы причины и почему заговорили об импичменте президента

Уже несколько месяцев Южная Корея находится в политическом тупике. На выборах в апреле оппозиционные партии получили большинство в парламенте. Эти выборы рассматривались как референдум по действующему президенту, популярность которого резко упала после ряда скандалов с момента вступления в должность в 2022 году.

Консерватор Юн конфликтует с оппозицией по многим вопросам своей политики. Он требовал принятия законов, чтобы продвинуться вперед в выполнении предвыборных обещаний по снижению налогов и смягчению регулирования бизнеса.

В свою очередь оппозиция хочет объявить импичмент ряду правительственных лиц, включая главу надзорного органа за вещанием, главного государственного аудитора и нескольких прокуроров. Прокурорами недовольны, так как те не предъявили обвинения жене Юна, которая была втянута в скандал с коррупцией и манипулировании акциями.

Фото: лидер оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен (Getty Images)

Кроме того, оппозиция предложила урезать бюджетные расходы на следующий год. Юн расценил это как антигосударственную деятельность и с помощью военного положения хотел "навести порядок". Но лишь усилил политический хаос.

Сегодня шесть оппозиционных партий подали законопроект об импичменте президента. "Это предложение должны обсудить до голосования в парламенте, которое может состояться в пятницу", - отметил депутат от Демократической партии Ким Ен Мин.

Ожидается, что представят законопроект на пленарном заседании в четверг, а голосование назначат на пятницу или субботу. Чтобы объявить импичмент, необходима поддержка более двух третей из 300 членов Национального собрания. То есть минимум 201 голос. Если решение одобрят, состоится разбирательство в Конституционном суде, где нужна поддержка шести из девяти судей.

В течение этого времени Юн будет отстранен от президентских полномочий. Не исключено, что процесс затянется на несколько месяцев. Полномочия перейдут к премьеру Хан Док Су.

Отставки, митинги и забастовки: что происходит в Южной Корее

Президент Юн не впервые сталкивается с призывами к импичменту. В стране регулярно проходили протесты с требованием отставки, и соответствующие петиции набирали сотни тысяч подписей. Но теперь его будущее на посту реально под угрозой.

Как сообщила его канцелярия, руководитель аппарата Юна и более десятка чиновников подали в отставку. Спустя несколько часов об отставке объявил министр обороны Ким Ен Хен.

"Я беру на себя ответственность за все инциденты, связанные с военным положением, и выражаю свою благодарность президенту", - заявил он.

Фото: министр обороны Ким Ен Хен взял всю ответственность на себя и подал в отставку (Getty Images)

По его словам, он лично предложил Юну ввести военное положение. Кроме того, министр подчеркнул, что все привлеченные к обеспечению мер военные выполняли его указания, поэтому их не должны преследовать.

Тем временем на улицах Сеула продолжаются митинги. Тысячи протестующих вышли с плакатами с призывами к отставке президента. Протесты возглавил лидер Демократической партии Ли Чжэ Мен, его сторонники проводят акцию возле здания Национального собрания.

В настоящее время в Сеуле спокойнее по сравнению с вчерашними ночными сценами. Но ожидается, что на призывы Мена поддержать протесты могут откликнуться до 30 тысяч человек.

Фото: протесты в Сеуле с требованием отставки президента (Getty Images)

Крупнейший профсоюз страны Hyundai Motor объявил забастовку на четыре часа завтра и послезавтра. Это произойдет, если Юн добровольно не уйдет в отставку.

Насколько ситуация необычна для Южной Кореи

Южная Корея является яркой демократией с 1980-х годов с правом на протесты, свободой слова, честными выборами и мирной передачей власти. Поэтому военное положение стало шоком в современную эпоху, когда она стала крупным экспортером и культурным центром, отчасти благодаря популярности музыки K-pop и кино K-drama. Но у страны темное политическое прошлое.

На протяжении большей части холодной войны там правили авторитарные лидеры. Которые прибегали к военному положению для удержания власти. В последний раз - в 1980 году. Только в 1988 году Южная Корея избрала президента на свободных выборах. Память о диктаторах еще свежа, поэтому сегодняшние протестующие выступают против злоупотребления властью.

При этом нынешнюю историю вряд ли можно назвать чисто внутренней, считает президент общественной организации "Либерально-демократическая Лига Украины" Артур Харитонов (занимается налаживанием связей со странами Азии).

"Потому что южнокорейская политика влияет на глобальные процессы. И в подрыв южнокорейской демократии активно включались Китай, Северная Корея и Россия", - рассказал он РБК-Украина.

По его словам, вчерашние события так или иначе стали следствием сотрудничества Демократической партии с автократиями. Как минимум, со стороны ее лидера Ли Чжэ Мена, который обвиняется в коррупции и связях с КНДР.

Может ли смениться власть и что это значит для Украины

Было или нет справедливым решение Юна ввести военное положение, трудно комментировать, говорит Харитонов. "Но оно точно связано с действиями оппозиции, которая, напомню, блокирует предоставление летальной помощи Украине", - подчеркнул собеседник.

По его мнению, импичмент Юна весьма вероятен с учетом того, как легко законодатели проголосовали за отмену военного положения. Вероятно, и особых проблем получить две трети голосов за импичмент не будет.

"И это будет означать политический разворот Южной Кореи спиной к мировым альянсам безопасности, отказ от сотрудничества с Японией. Также это будет означать закрытие того окна возможностей для взаимодействия Украины с Южной Кореей, которое есть при администрации Юна", - отметил он.

Фото: смена власти в Южной Корее закроет окно возможностей для военного сотрудничества с Украиной (Getty Images)

Вряд ли дестабилизация связана с просчетами президента. Популярная в стране оппозиция в целом выступает за сближение с автократиями и пацифизм. Она считает, что ради безопасности Южной Кореи нужно идти на уступки Китаю, России и КНДР.

"Это, например, означает сокращение военных бюджетов и отказ от некоторых оборонных процессов. Поэтому в действиях Юна была некая логика, когда он говорил, что Демократическая партия блокирует бюджет безопасности и парализовала государственную систему постоянными импичментами для топ-чиновников, судей и прокуроров, которые расследуют факты их коррупции", - рассказал Харитонов.

По очень предварительным выводам можно сказать, что эмоциональное решение Юна было направлено на страх перед тем, что оппозиция поставит Южную Корею в положение, при котором она не сможет защищаться.

"А на сегодня Северная Корея она готовится пойти в наступление с Россией, которая, согласно новому договору, имеет право размещать войска на территории КНДР. Поэтому ситуация беспрецедентно критична", - добавил собеседник.

Почему в Южной Корее готовы на уступки КНДР, России и Китаю

Южнокорейское общество разделено. Как показали результаты президентских выборов 2022 года, голоса между Юном и Ли разделились почти 50/50. То есть половина населения за сдерживание, демократию и альянсы, но есть те, кто говорит, что не стоит раздражать Ким Чен Ына, Владимира Путина и Си Цзиньпина, объяснил Харитонов.

"Думаю, украинцам эта позиция знакома. Демократы говорят, что нужно сохранять нейтралитет, чтобы автократии не напали. С другой стороны, посещают Пекин и ведут переговоры с Коммунистической партией Китая, отправляют людей в Японию на протесты против АЭС "Фукусима" с лозунгами о том, что Япония отравляет Тихий океан. А это нарратив только двух стран - Китая и РФ", - отметил он.

Сам Ли Чжэ Мен в прошлом году провел пресс-конференцию с критикой США и правительства Южной Кореи в китайском посольстве в Сеуле.

"Это многое говорит о человеке, которые позволяет себе критиковать президента и администрацию Джо Байдена фактически с китайской территории. У них (демократов, - ред.) есть концепт так называемой "Политики солнечного света" за примирение с КНДР. Насколько реалистична дружба и любовь с Кимом? Думаю, украинцам это очень очевидно. Но не очевидно для южных корейцев, которые очень боятся войны", - подытожил Харитонов.

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Не исключено, что, если Юну объявят импичмент, шестичасовое военное положение закончится уголовным преследованием. По крайней мере, в Южной Корее устойчив стереотип о том, что там принято отстранять президентов и сажать их в тюрьму.

Предшественник Юна - Мун Чжэ Ин - проходит подозреваемым в деле о получении взятки, связанном со скандалом о найме своего зятя. А Мун в свое время помиловал свою предшественницу Пак Кын Хе, приговоренную к 20 годам за взяточничество и злоупотребление властью.

При подготовке текста использовались: публикации Yonhap, Chosun, CNN, Sky News и комментарий президента общественной организации "Либерально-демократическая Лига Украины" Артура Харитонова.