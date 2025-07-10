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Экс-президента Южной Кореи во второй раз арестовали: что ему инкриминируют

Четверг 10 июля 2025 09:17
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Экс-президента Южной Кореи во второй раз арестовали: что ему инкриминируют Фото: экс-президента Южной Кореи во второй раз арестовали (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Суд Сеула во второй раз выдал постановление о заключении бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Спецпрокуратура Южной Кореи, которая расследует дело о введении военного положения в прошлом году, запросила ордер на арест Юн Сок Йоля 6 июля. Спецпрокурор добивался выдачи ордера по пяти ключевым обвинениям.

В чем обвиняют экс-президента

Среди обвинений - нарушение экс-президентом прав членов кабинета министров перед введением военного положения. Также его обвинили в фальсификации документа и распространении ложных сведений о военном положении. Сторона защиты отвергла обвинения.

Судья решил удовлетворить запрос о выдаче ордера. Он объяснил это тем, что бывший президент может уничтожить доказательства по делу. Юн Сок Ёля доставили в Сеульский центр заключения, где он будет ждать дальнейшего решения суда.

Кризис в Южной Корее

3 декабря 2024 года президент Республики Корея Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Причиной он назвал необходимость защитить конституционный строй, а также доминирование в парламенте оппозиционных сил, проявляющих приверженность Северной Корее и блокирующих работу правительства.

Одновременно Юн дал указание военным окружить парламент страны и не позволить парламентариям отменить военное положение. Однако военные не смогли выполнить приказ из-за митингов у входа в парламент.

В общем военное положение действовало около 6 часов. После фиаско, глава государства отменил решение и попросил прощения.

Следователи задержали главу государства только со второй попытки, поскольку охрана не пропускала правоохранителей в его имение.

В марте суд Сеула освободил Юн Сок Йоля из-под стражи, но продолжил рассмотрение дела о мятеже. Затем Конституционный суд постановил, что декабрьское решение президента было незаконным, поддержав его импичмент.

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