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Президенту Южной Кореи объявили подозрение в госизмене

Южная Корея, Воскресенье 08 декабря 2024 09:41
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Президенту Южной Кореи объявили подозрение в госизмене Фото: президент Южной Кореи Юн Сок Ель (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президенту Южной Кореи Юн Сок Елю объявлено подозрение по обвинению в государственной измене. Поводом стали многочисленные жалобы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News.

"Были поданы многочисленные жалобы, и в соответствии с процессом ведется расследование", - сказал Пак Се Хюн, который возглавляет специальный штаб по расследованию кратковременного объявления Юном военного положения на прошлой неделе.

Он добавил, что прокуроры расследуют обвинения против Юна в государственной измене и злоупотреблении властью.

Введение военного положения в Южной Корее

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Из-за введения этого режима в стране запретили политическую деятельность, что спровоцировало политический кризис в государстве.

В то же время военное положение в Южной Корее продержалось недолго. Оно закончилось через шесть часов. На фоне всеобщего осуждения президент отменил решение о введении военного положения и даже извинился за такое решение, но полиция начала расследование против президента Юн Сок Еля.

Дело даже дошло до вопроса об импичменте президента, но парламент Южной Кореи провалил голосование за импичмент президенту Юн Сок Елю. Из-за этого в Южной Корее начался масштабный протест с требованием отставки президента.

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