Президенту Южной Кореи объявили подозрение в госизмене

Президенту Южной Кореи Юн Сок Елю объявлено подозрение по обвинению в государственной измене. Поводом стали многочисленные жалобы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News .

Он добавил, что прокуроры расследуют обвинения против Юна в государственной измене и злоупотреблении властью.

"Были поданы многочисленные жалобы, и в соответствии с процессом ведется расследование", - сказал Пак Се Хюн, который возглавляет специальный штаб по расследованию кратковременного объявления Юном военного положения на прошлой неделе.

Введение военного положения в Южной Корее

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Из-за введения этого режима в стране запретили политическую деятельность, что спровоцировало политический кризис в государстве.

В то же время военное положение в Южной Корее продержалось недолго. Оно закончилось через шесть часов. На фоне всеобщего осуждения президент отменил решение о введении военного положения и даже извинился за такое решение, но полиция начала расследование против президента Юн Сок Еля.

Дело даже дошло до вопроса об импичменте президента, но парламент Южной Кореи провалил голосование за импичмент президенту Юн Сок Елю. Из-за этого в Южной Корее начался масштабный протест с требованием отставки президента.

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