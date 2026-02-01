Иран пригрозил США: любая атака спровоцирует "региональную войну"
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что любая атака со стороны США спровоцирует "региональную войну" на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press и Bloomberg.
По словам Хаменеи, американцы должны понимать, что если они начнут войну, то это будет "война регионального масштаба".
"Мы не являемся зачинщиками, мы не собираемся проявлять несправедливость ни к кому, мы не планируем нападать ни на одну страну. Но если кто-то проявит жадность и захочет напасть или причинить вред, иранский народ нанесет ему тяжелый удар", - заявил верховный лидер Ирана.
AP пишет, что заявление Хаменеи является прямой угрозой на слова президента США Дональда Трампа, который говорил, что США готовы нанести удар по Ирану из-за кровавого подавления Тегераном общенациональных протестов.
Также заявление было сказано в то время, как авианосец USS Abraham Lincoln и связанные с ним американские военные корабли находятся в Аравийском море.
Но до сих пор неясно, применит ли Трамп силу. Он неоднократно заявлял, что хочет вести переговоры, и поднимал вопрос о ядерной программе Тегерана как еще одну проблему, которую хочет решить.
Возвращаясь к Хаменеи, в своем заявлении он высказался о протестах, назвав их "государственным переворотом". По его словам, демонстранты нацелились на центры, которые управляют страной.
"Переворот был подавлен. Их целью было уничтожение важных и эффективных центров, участвующих в управлении страной, и по этой причине они атаковали полицию, правительственные учреждения, объекты (Гвардии революции - ред.), банки и мечети, а также сожгли экземпляры Корана", - утверждает аятолла Хаменеи.
Угроза столкновения Ирана и США
Как пишет AP, Иран планировал в воскресенье и понедельник провести военные учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе - узком устье Персидского залива, через которое проходит пятая часть всей торговли нефтью.
Однако Центральное командование ВС США предупредило о недопустимости угроз американским военным кораблям или самолетам во время учений, а также о недопустимости нарушения коммерческого судоходства.
США готовятся к ударам по Ирану
Напомним, вчера источники WSJ рассказали, что Дональд Трамп поручил своей команда проработать варианты быстрых военных действий против Ирана.
Речь идет о мерах, которые имели бы решительный характер, но не втянули Соединенные Штаты в длительную войну на Ближнем Востоке.
Также на днях в NYT была информация, что Трампу представили несколько расширенных сценариев ударов по Ирану, среди которых - сухопутное вторжение.