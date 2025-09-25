ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Писториус бьет тревогу: российские спутники преследуют немецкие

Берлин, Четверг 25 сентября 2025 17:59
UA EN RU
Писториус бьет тревогу: российские спутники преследуют немецкие Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Два российских спутника активно сопровождают немецкие спутники, что создает потенциальную угрозу для их работы

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Писториус рассказал, что "слежкой" занимаются российские спутники "Луч/Олимп".

"Россия и Китай в последние годы быстро расширили свои возможности ведения войны в космосе. Они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать ими или уничтожать кинетически", - обратил внимание министр обороны.

Писториус подчеркнул важность разработки наступательных возможностей в космосе как средства сдерживания таких маневров.

Как пишет Sky News, российские спутники "Луч/Олимп", запущенные в 2014 и 2023 годах, давно подозреваются в "блуждании" и "подслушивании" других спутников, останавливаясь рядом для перехвата сигналов.

Французский космический стартап Aldoria заявил, что в мае 2024 года наблюдал, как один из российских спутников "внезапно приблизился" к спутнику на геостационарной орбите.

Годом ранее американская компания Slingshot Aerospace заявила, что обнаружила "недружественное" поведение - один из спутников останавливался рядом с нероссийскими спутниками.

Россия разрабатывает новый спутник для применения "ядерки"

Напомним, ранее американская разведка сообщила, что Россия разрабатывает спутник, который сможет нести ядерное оружие.

Разведка США предупреждала, что такие разработки страны-агрессора могут привести к разрушительным последствиям для всего мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Германия
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"