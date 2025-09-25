Пісторіус б'є на сполох: російські супутники переслідують німецькі
Два російські супутники активно супроводжують німецькі супутники, що створює потенційну загрозу для їхньої роботи
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Пісторіус розповів, що "стеженням" займаються російські супутники "Луч/Олімп".
"Росія і Китай останніми роками швидко розширили свої можливості ведення війни в космосі. Вони можуть порушувати роботу супутників, засліплювати їх, маніпулювати ними або знищувати кінетично", - звернув увагу міністр оборони.
Пісторіус наголосив на важливості розробки наступальних можливостей у космосі як засобу стримування таких маневрів.
Як пише Sky News, російські супутники "Луч/Олімп", запущені у 2014 і 2023 роках, давно підозрюють у "блуканні" і "підслуховуванні" інших супутників, зупиняючись поруч для перехоплення сигналів.
Французький космічний стартап Aldoria заявив, що в травні 2024 року спостерігав, як один із російських супутників "раптово наблизився" до супутника на геостаціонарній орбіті.
Роком раніше американська компанія Slingshot Aerospace заявила, що виявила "недружню" поведінку - один із супутників зупинявся поруч із неросійськими супутниками.
Росія розробляє новий супутник для застосування "ядерки"
Нагадаємо, раніше американська розвідка повідомила, що Росія розробляє супутник, який зможе нести ядерну зброю.
Розвідка США попереджала, що такі розробки країни-агресора можуть призвести до руйнівних наслідків для всього світу.