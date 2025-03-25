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Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие, - разведка США

Вашингтон, Вторник 25 марта 2025 17:28
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Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие, - разведка США Иллюстративное фото: в России разрабатывают спутник, который сможет нести ядерное оружие (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне, вероятно, работают над созданием нового спутника, который будет способен нести ядерное оружие.

Об этом сказано в докладе американской разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В ежегодной оценке угрозы, которую подготовило американское разведывательное сообщество, подчеркивается, что такое оружие россиян может привести к "разрушительным последствиям" для США и всего мира.

Также в докладе отмечается, что война в Украине дала России извлечь "множество уроков" о западном оружии и разведке.

По мнению американской разведки, хоть Москве и не удастся добиться "полноценной" победы в войне против Украины, перевес сил остается на стороне агрессора.

Ядерное оружие в космосе

Напомним, еще в прошлом году председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер рассказал о том, что Россия планирует разместить в космосе ядерное оружие.

Как писало ABC News, Россия хотела использовать такое оружие против других спутников, а не для ударов по объектам на Земле.

После этого аналитики рассказали Reuters, что, вероятнее всего, речь не о ядерных боеголовках в космосе, а о мощном устройстве, которое требует ядерной энергии для ряда атак на спутники.

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