Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное оружие, - разведка США

Россияне, вероятно, работают над созданием нового спутника, который будет способен нести ядерное оружие.

Об этом сказано в докладе американской разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В ежегодной оценке угрозы, которую подготовило американское разведывательное сообщество, подчеркивается, что такое оружие россиян может привести к "разрушительным последствиям" для США и всего мира.

Также в докладе отмечается, что война в Украине дала России извлечь "множество уроков" о западном оружии и разведке.

По мнению американской разведки, хоть Москве и не удастся добиться "полноценной" победы в войне против Украины, перевес сил остается на стороне агрессора.