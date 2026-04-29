RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

После ветра Украину накрыло похолодание с заморозками: где сегодня будет мокрый снег

07:00 29.04.2026 Ср
2 мин
На календаре 29 апреля, однако погода напоминает о зиме
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 29 апреля (Getty Images)

Сегодня, 29 апреля, погода в отдельных регионах Украины будет больше напоминать зимнюю, чем весеннюю. В страну пришла новая волна холода с заморозками, дождями и даже мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня ветер наконец ослабеет.

"29 апреля ветер наконец опомнится и перестанет носить горизонтально, как шутят в соцсетях, арматуру и собачек небольших и средних размеров. Ожидается северо-западный, от небольшого до умеренного!", - отметила синоптик.

В то же время она подчеркнула, что холодная погода пока сохраняется - ночью ожидаются заморозки.

Дневная температура также будет оставаться низкой:

  • В большинстве областей воздух прогреется лишь до +7...+10 градусов.
  • Несколько теплее будет на юге и юго-востоке страны - там ожидается +9...+13 градусов.

Синоптик подчеркнула, что выделить сухие регионы сегодня практически невозможно - вероятность дождей существует почти повсеместно.

Особое внимание стоит обратить жителям северных и западных областей: там местами ожидается дождь с мокрым снегом.

Погода в Киеве

В столице ночью прогнозируются заморозки, днем температура составит лишь +7+9 градусов.

Ожидается местами дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет северо-западный, умеренный или слабый, без штормовых порывов.

Что дальше с погодой

По прогнозу синоптика, холодная погода продержится еще несколько дней. Потепление ожидается на выходных - температура повысится до +12+16 градусов.

В то же время в воскресенье, 3 мая, в южных областях из-за дождей снова возможно снижение температуры до +8+11 градусов.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что после шквального ветра в Украину возвращаются заморозки.

Также сообщалось об апрельских антирекордах, когда температура в отдельных регионах опускалась до -10 градусов, а в ряде городов фиксировали исторический холод.

РБК-Украина опубликовало подробный прогноз погоды с картами до конца недели.

Кроме того, синоптики уже озвучили предварительные прогнозы на май в Украине, в частности относительно температурного режима и осадков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
