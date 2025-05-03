После Ватикана. Как изменились стратегии США, Украины и России в мирных переговорах

О том, с чем Украина, США и Россия подходят к новой стадии переговоров спустя неделю после встречи в Ватикане и после подписания "минеральной сделки" – читайте в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

Главное:

Как встреча в Ватикане изменила восприятие Трампом российско-украинской войны?

Зачем Путин выпустил на сцену своих миньонов из Совбеза с их ядерными угрозами?

Как дальнейший ход мирных переговоров видит Украина?

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане, фото которой облетели все мировые медиа, действительно стала важным событием в перманентном мирном процессе. Стало заметно, как американский президент изменил даже свою публичную риторику на тему российско-украинской войны.

По сути, можно сказать, что страница со скандалом в Овальном кабинете теперь перевернута окончательно. Но это не означает, что в мирном урегулировании вскорости обязательно случится какой-то качественный прорыв.

Хотя в Вашингтоне и дальше подгоняют всех участников переговоров и угрожают, что США могут переключиться на другие международные вопросы, если не увидят никакого прогресса, на неделе стало все более очевидно, что никуда Штаты от Украины не денутся.

Тем более, даже вице-президент Джей Ди Венс, один из наиболее скептично настроенных к Украине членов команды Трампа, публично рассуждает о том, что США будут "очень настойчиво" работать над мирным урегулированием в ближайшие 100 дней. И он же признает, что "это (война) никуда не денется в ближайшее время".

Потому хотя дипломатическая активность на разных уровнях будет продолжаться и дальше, в форме различных звонков, саммитов, визитов и переговоров, резкое изменение ситуации в обозримом будущем выглядит маловероятным. Потому стоит очертить, с чем США, Россия и Украина открывают новую страницу переговоров.

Позиция США

"Вы знаете, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет карт". Так знаете что? Президент Трамп раздал ему роял-флеш", – прокомментировал подписание соглашения о недрах министр финансов США Скотт Бессент.

Подписание многострадального документа стало главным событием недели на переговорном треке, выгодным обеим его участникам. Украина смогла продемонстрировать ту самую "преданность мирному урегулированию", которое от нее так настойчиво требуют американцы (еще и договориться при этом о вполне адекватным параметрах соглашения). Трамп же смог продемонстрировать своей аудитории хоть какой-то предметный прогресс на российско-украинском треке, то самое "мастерство заключения сделок", которым он так хвастает, но которое за время его второй каденции существует в основном на словах.

При этом из риторики американского президента куда-то исчезли пассажи о "350 миллиардах украинского долга" и "вечно просящей Украине". Вместо этого Трамп теперь сулит публике многомиллиардные прибыли от реализации соглашения о недрах. Зато понемногу, впервые при Трампе, начались подвижки в вопросе продажи Украине американского оружия – ведь вся текущая помощь была утверждена еще при Джо Байдене.

Второе заметное изменение риторики Белого дома – все более внятно озвучиваемые сомнения в том, действительно ли "Путин хочет мира". Трамп постепенно, очень медленно, но все-таки начинает понимать, что в этой истории его "водит за нос" не Украина, а Россия.

При этом США пока не отходят от заданной Трампом в самом начале рамки: США в российско-украинской войне являются не союзником Украины, а лишь посредником между двумя воюющими сторонами. И выполняют важную, особенно в их представлении функцию – доносят Украине и Европе видение российской стороны, раз уж ни Киев, ни Париж с Лондоном и Берлином общаться напрямую с агрессорами не хотят.

Встреча украинской делегации со спецпредставитем Трампа Китом Келлогом в Лондоне (фото: x.com/andrii_sybiha)

В частности, один из обнародованных агентством Reuters на прошлой неделе документов как раз и описывает относительно "реалистичное" видение урегулирования, которое россияне передали американцам. Представители США, в свою очередь, также настойчиво пытаются выяснять у украинцев их "красные линии". И здесь позиция Киева полностью соответствует той, которую украинское руководство озвучивает и публично.

При этом, хотя за последнее время американское руководство хоть и демонстрирует все лучшее понимание происходящего в российско-украинском противостоянии, отдельные иллюзии все же остаются. Например, о том, что агрессоры якобы владеют безусловной инициативой на поле боя, а Украине грозит неминуемое поражение, если не договориться здесь и сейчас – что категорически не соответствует действительности.

Главный, лежащий на поверхности вопрос: решатся ли США наконец-то не угрожать России санкциями, а реализовать эти угрозы. Трамп за последнюю неделю явно положил на место пряник, но кнут все никак не достает.

Позиция России

Несмотря на то, что Владимир Путин и его спецпредставитель Кирилл Дмитриев, очевидно, смогли установить хороший контакт с спецпредставителем Трампа Стивеном Виткоффом, довольно очевидно, что Москва в переговорном процессе несколько уступает инициативу. По крайней мере, никаких достижений, подобных подписанию Украиной "минеральной сделки", у Москвы пока нет.

При этом в Кремле, очевидно, понимают, что нынешняя администрация Белого дома дает России уникальный шанс заключить действительно выгодную "сделку", ведь следующий американский президент может уже быть гораздо менее податливым. И даже после промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году монополия Трампа на власть может пошатнуться.

Поэтому россияне сейчас изо всех сил пытаются транслировать силу на внешнюю аудиторию, прежде всего, на Вашингтон. С этой целью в последние дни появилось сразу несколько интервью московских "ястребов" из Совета безопасности, которые угрожали Евросоюзу и НАТО ядерными ударами, грозились захватить Одессу и провести "денацификацию" Европы и т.д. И этот поток бреда получил отличную цитируемость в ведущих медиа на Западе.

На фоне ядерной истерики своих миньонов Путин получил возможность разыгрывать перед Трампом роль "миротворца". Для этого РФ во второй раз за последнее время решила протащить тему "прекращения огня" на 9 мая (а также, очевидно, чтобы зарубежные гости мероприятий в Москве чувствовали себя в большей безопасности).

Агрессоры попытались загнать Украину в классическую ловушку – "перестали ли вы пить коньяк по утрам?" – когда любой из ответов является невыгодным для того кто отвечает. Если бы Украина публично отказалась от трехдневного перемирия – это был бы отличный повод обвинить ее, перед Трампом, в том, что именно Киев не хочет мира. Если бы согласилась – тем самым пошла в заданной россиянами повестке дня.

При этом, остается в силе оценка, которую еще несколько недель назад давали собеседники РБК-Украина – пока что в Москве действительно считают, что могут заметно усилить свои позиции на фронте, пользуясь благоприятным летним сезоном. И если на ситуацию не повлияют жесткие американские санкции, до осени на реальное прекращение огня агрессоры не пойдут.

Позиция Украины

Украина на различных переговорах с американцами очертила несколько красных линий. Прежде всего, свое категорическое, абсолютное несогласие с любой формулой признания Украиной российской оккупации Крыма.

Второй момент – членство в НАТО не может быть снято с повестки дня. Пусть сейчас по этому вопросу среди стран-членов Альянса нет консенсуса, но ни одно третья сторона (в данном случае, РФ) не должна иметь права вето на внешнеполитические решения Украины.

Третий ключевой аспект – не может быть речи об ослаблении санкций. Кроме того, как заявил в Верховной раде глава МИД Андрей Сибига, Украина не пойдет и ограничения для своих вооруженных сил либо на форматы сотрудничества с западными союзниками.

Встреча Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном в Ватикане (фото: x.com/andrii_sybiha)

В целом, то, что Украина и ключевые европейские страны (Франция, Великобритания, Германия) в контактах с американцами выступают единым фронтом, собеседники РБК-Украина также называют одним из важных достижений последнего времени.

Стратегическое видение мирных переговоров с украинской стороны состоит в следующем: сперва должно наступать безусловное и полное прекращение огня на срок в 30 (60, 90) дней – в российские игры с "перемирием на 9 мая" Киев играть не собирается – и confidence-building measures (меры по укреплению доверия, вроде обмена военнопленными по принципу "всех на всех"), а это уже создаст условия для дальнейших более глубоких переговоров.

В том числе и с привлечением к ним представителей РФ – сейчас же их за столом переговоров, по сути, нет. Поэтому Украине важно, чтобы еще на нынешнем этапе, без россиян, не "отдать" никаких принципиальных позиций.