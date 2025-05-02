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Не в ближайшее время: Вэнс не верит в быстрое окончание войны в Украине

Вашингтон, Пятница 02 мая 2025 08:51
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Не в ближайшее время: Вэнс не верит в быстрое окончание войны в Украине Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не верит в быстрое завершение войны РФ против Украины. Это отличается от заявлений, которые Дональд Трампа делал еще до победы на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вэнса, которое цитирует BBC.

Он отметил, что цель США сейчас заключается в том, чтобы помочь найти РФ и Украине "компромиссную позицию" для прекращения войны.

"Теперь, когда каждая сторона знает условия мира другой, это зависит от россиян и украинцев. Именно от них зависит, достигнут ли соглашения и прекратят ли этот жестокий, жестокий конфликт", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

При этом вице-президент США считает, что война не закончится в ближайшее время.

"Это никуда не денется, Брет (ведущий Fox News Брет Байер, - ред.). Это не закончится в ближайшее время", - добавил он.

Вэнс в интервью также защитил подход Трампа в отношении Украины.

"Да, конечно, [украинцы] разъярены тем, что на них было совершено нападение. Но будем ли мы продолжать терять тысячи и тысячи солдат из-за нескольких миль территории туда или сюда?" - заявил Вэнс.

Трамп хотел быстрого конца войны

Еще до победы на выборах Дональд Трамп заявлял, что якобы быстро закончит войну РФ против Украины и посадит стороны за стол переговоров.

После возвращения Трампа в Белый дом западные СМИ писали, что новая администрация хочет сделать быстрые шаги в первые 100 дней у власти и якобы готовит мирный план. Однако официально никакого плана не было представлено.

Недавно Трамп заявил, что его слова о том, что он закончит войну за день были образными и преувеличенными. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что администрация Трампа будет работать над мирным соглашением еще 100 дней.

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Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине Джей Ди Вэнс
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