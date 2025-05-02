Не в ближайшее время: Вэнс не верит в быстрое окончание войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не верит в быстрое завершение войны РФ против Украины. Это отличается от заявлений, которые Дональд Трампа делал еще до победы на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вэнса, которое цитирует BBC.

Он отметил, что цель США сейчас заключается в том, чтобы помочь найти РФ и Украине "компромиссную позицию" для прекращения войны.

"Теперь, когда каждая сторона знает условия мира другой, это зависит от россиян и украинцев. Именно от них зависит, достигнут ли соглашения и прекратят ли этот жестокий, жестокий конфликт", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

При этом вице-президент США считает, что война не закончится в ближайшее время.

"Это никуда не денется, Брет (ведущий Fox News Брет Байер, - ред.). Это не закончится в ближайшее время", - добавил он.

Вэнс в интервью также защитил подход Трампа в отношении Украины.