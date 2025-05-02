Очередная тактика Кремля. Сибига раскритиковал новое "перемирие" России

Российские предложения о "перемирии" являются новой гибридной тактикой Кремля. Запад должен продолжать давить на Российскую Федерацию (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибигу во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Сейчас мы являемся свидетелями новой гибридной тактики манипуляций Кремля, когда нам подсовывают "пасхальное" или "парадное" перемирие", - заявил Сибига. По словам министра, Запад все больше осознает, что российские предложения о "перемирии" являются обычной манипуляцией и издевательством над мирными усилиями Соединенных Штатов Америки (США) и других партнеров. "Надо усиливать давление на Москву ради принуждения ее к миру. Военное сдерживание и экономическое давление способны это сделать и сделать невозможным расширение агрессии", - подчеркнул Сибига.