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США больше не посредник? Украина получила четкое объяснение Госдепа

Пятница 02 мая 2025 20:25
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США больше не посредник? Украина получила четкое объяснение Госдепа Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина срочно связалась со спикером Государственного департамента США Тэмми Брюс относительно ее заявления об изменении подхода к переговорам с Россией и Украиной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Что предшествовало

Накануне спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты больше не будут выполнять роль посредника в переговорах с Россией и Украиной .

По ее словам, обе стороны должны договориться сами.

"Суть изменений заключается в том, что мы больше не будем, по первому зову, летать по миру, чтобы проводить встречи и быть посредниками. Мы по-прежнему привержены участию, мы готовы помочь, чем можем, но теперь все зависит от сторон конфликта", - сказала она.

Реакция МИДа

По словам Тихого, он срочно связался с пресс-секретарем Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Во время разговора было подтверждено, что ее комментарий о роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного комментария, сделанного ранее на этой неделе: "Если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника".

"Это не была новая позиция, а лишь повторение того, что ранее уже озвучивал государственный секретарь США", - заявил Тихий.

Угрозы США

Недавно госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появятся перспективы для быстрого соглашения между Украиной и Россией.

Президент США Дональд Трамп также подтвердил эту возможность, отметив, что США могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет ставить преграды для достижения мира.

Кроме того, он подчеркнул, что следующие несколько дней будут критически важными для переговоров о разрешении конфликта в Украине, отметив, что США оказывают "значительное давление на Россию" для достижения мирного соглашения.

Между тем в Европе, по информации Financial Times, все больше опасаются, что Трамп скоро откажется от участия в мирных переговорах между Киевом и Москвой, использовав минимальный прогресс в качестве оправдания.

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