После ударов РФ на Львовщине загорелось газовое хранилище на Львовщине

В ночь на 5 октября российская армия нанесла удар по Львову и области. В результате обстрела произошел пожар на газовом хранилище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным прокуратуры, на территории Львова и области зафиксировано попадание по промышленным и энергетическим объектам. Повреждены склады, производственные помещения, гаражи, станция технического обслуживания и объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме этого на одном из газовых хранилищ Львовской области возник пожар.

Также ранее прокуратура сообщила, что в результате вражеского попадания в селе Лапаевка разрушен жилой дом, под завалами погибла семья из четырех человек, среди них - 15-летняя девочка.

Массированная атака на Украину

В ночь на субботу, 5 октября, Российская Федерация осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. Оккупанты применили дроны, крылатые ракеты и "Кинжалы". Больше всего пострадали Львов и область - около 04:30 по городу ударили дроны, а затем ракеты, запущенные из акватории Черного моря.