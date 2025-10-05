ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

После ударов РФ на Львовщине загорелось газовое хранилище на Львовщине

Воскресенье 05 октября 2025 12:14
UA EN RU
После ударов РФ на Львовщине загорелось газовое хранилище на Львовщине Иллюстративное фото: после ударов РФ на Львовщине загорелось газовое хранилище (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 5 октября российская армия нанесла удар по Львову и области. В результате обстрела произошел пожар на газовом хранилище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным прокуратуры, на территории Львова и области зафиксировано попадание по промышленным и энергетическим объектам. Повреждены склады, производственные помещения, гаражи, станция технического обслуживания и объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме этого на одном из газовых хранилищ Львовской области возник пожар.

Также ранее прокуратура сообщила, что в результате вражеского попадания в селе Лапаевка разрушен жилой дом, под завалами погибла семья из четырех человек, среди них - 15-летняя девочка.

Массированная атака на Украину

В ночь на субботу, 5 октября, Российская Федерация осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. Оккупанты применили дроны, крылатые ракеты и "Кинжалы". Больше всего пострадали Львов и область - около 04:30 по городу ударили дроны, а затем ракеты, запущенные из акватории Черного моря.

По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты выпустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов, среди которых были крылатые ракеты, "Шахеды" и "Кинжалы".

Подробнее обо всех последствиях комбинированной атаки РФ по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Львовская область Газ Война в Украине
Новости
На Львовщине вдвое возросло количество погибших: ГСЧС показала последствия удара РФ
На Львовщине вдвое возросло количество погибших: ГСЧС показала последствия удара РФ
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии