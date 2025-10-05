Після ударів РФ на Львівщині загорілося газове сховище
У ніч проти 5 жовтня російська армія завдала удару по Львову та області. Внаслідок обстрілу сталась пожежа на газовому сховищі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
За даними прокуратури, на території Львова та області зафіксовано влучання по промислових і енергетичних об’єктах. Пошкоджено склади, виробничі приміщення, гаражі, станцію технічного обслуговування та об’єкти енергетичної інфраструктури.
Окрім цього на одному з газових сховищ Львівської області виникла пожежа.
Також раніше прокуратура повідомила, що внаслідок ворожого влучання у селі Лапаївка зруйновано житловий будинок, під завалами загинула родина з чотирьох осіб, серед них - 15-річна дівчинка.
Масована атака на Україну
У ніч на суботу, 5 жовтня, Російська Федерація здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Окупанти застосували дрони, крилаті ракети та "Кинджали". Найбільше постраждали Львів і область - близько 04:30 по місту вдарили дрони, а згодом ракети, запущені з акваторії Чорного моря.
За словами президента Володимира Зеленського, окупанти випустили понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів, серед яких були крилаті ракети, "Шахеди" та "Кинджали".
Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.