Після ударів РФ на Львівщині загорілося газове сховище

У ніч проти 5 жовтня російська армія завдала удару по Львову та області. Внаслідок обстрілу сталась пожежа на газовому сховищі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, на території Львова та області зафіксовано влучання по промислових і енергетичних об’єктах. Пошкоджено склади, виробничі приміщення, гаражі, станцію технічного обслуговування та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Окрім цього на одному з газових сховищ Львівської області виникла пожежа.

Також раніше прокуратура повідомила, що внаслідок ворожого влучання у селі Лапаївка зруйновано житловий будинок, під завалами загинула родина з чотирьох осіб, серед них - 15-річна дівчинка.

Масована атака на Україну

У ніч на суботу, 5 жовтня, Російська Федерація здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Окупанти застосували дрони, крилаті ракети та "Кинджали". Найбільше постраждали Львів і область - близько 04:30 по місту вдарили дрони, а згодом ракети, запущені з акваторії Чорного моря.