После российской атаки Кулеба призвал усиливать ПВО Украины, в том числе за счет F-16

Он подчеркнул, что ракетные и дроновые удары России по мирным украинским городам нельзя воспринимать как нечто обычное, несмотря на то, что они участились.

"Все они военные преступления, и их необходимо прекратить путем дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины, в том числе с помощью F-16, и победы над российской агрессией как таковой", - написал министр.

Атака на Киев

Сегодня после 11:00 оккупанты выпустили по Украине до 10 ракет "Искандер", среди которых были и баллистические. Предварительно наши бойцы уничтожили все вражеские цели.

В ходе атаки в Киеве обнаружили шесть обломков российских ракет в трех районах. Мэр Виталий Кличко также отметил, что из-за обстрела один человек получил ранение в Подольском районе.

Добавим, что это уже вторая за сегодня вражеская атака на Украину. Ночью оккупанты обстреляли Киев и ряд областей ракетами и дронами.

F-16 для Украины

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16. Государство может передать самолеты уже после обучения пилотов.

Причем учения украинских пилотов готовы проводить ряд стран, включая Польшу, Британию и Данию.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Украина делает все возможное, чтобы ускорить поставки первых истребителей. В то же время речь идет не о большом сроке, а о месяцах.

Украина хочет получить именно истребители F-16, поскольку они могут выполнять боевые задания в тылу и передовой, а также прикрывать небо как ПВО.

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