Після російської атаки Кулеба закликав посилювати ППО України, в тому числі за рахунок F-16

Він підкреслив, що ракетні та дронові удари Росії по мирних українських містах не можна сприймати як щось буденне попри те, що вони почастішали.

"Усі вони є військовими злочинами, і їх необхідно припинити шляхом подальшого зміцнення протиповітряної оборони України, в тому числі за допомогою F-16, і перемоги над російською агресією як такою", - написав міністр.

Атака на Київ

Сьогодні після 11:00 окупанти випустили по Україні до 10 ракет "Іскандер", серед яких були й балістичні. Попередньо, наші бійці знищили всі ворожі цілі.

Під час атаки у Києві виявили шість уламків російських ракет в трьох районах. Мер Віталій Кличко також зазначив, що через обстріл одна людина отримала поранення в Подільському районі.

Додамо, що це вже друга за сьогодні ворожа атака на Україну. Вночі окупанти обстріляли Київ та ще низку областей ракетами та дронами.

F-16 для України

Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні F-16. Держава може передати літаки вже після навчання пілотів.

При чому навчання українських пілотів готові проводити низка країн, включно з Польщею, Британією і Данією.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна робить усе можливе, щоб прискорити постачання перших винищувачів. Водночас йдеться не про великий термін, а про місяці.

Україна хоче отримати саме винищувачі F-16, оскільки вони можуть виконувати бойові завдання в тилу та на передовій, а також прикривати небо як ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.