ua ru
Пн, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве обнаружили шесть обломков вражеских ракет в трех районах

Новина українською →
Киев, Понедельник 29 мая 2023 12:25
В Киеве обнаружили шесть обломков вражеских ракет в трех районах Иллюстративное фото: в Киеве обнаружили шесть обломков вражеских ракет в трех районах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В трех районах Киева обнаружили уже шесть обломков российских ракет во время ракетной атаки на столицу 29 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

По состоянию на 11:45 поступили сообщения об обнаружении обломков ракет в таких районах Киева:

В Оболонском районе:

  • возле АЗС;
  • на дорожном покрытии с возгоранием;
  • на зеленой зоне.

В Деснянском районе:

  • на территории одного из парков.

В Днепровском районе:

  • на дорожном покрытии в разных местах.

Атака на Киев

В Киеве и ряде областей в понедельник объявили воздушную тревогу в 11:09. Уже через 7 минут были слышны первые взрывы - в столице сработали силы ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что из-за вражеской атаки один человек получил ранения в Подольском районе.

Тем временем в Воздушных силах сообщили, что вражеские ракеты летели по баллистической траектории.

Отметим, что это уже вторая за сегодня вражеская атака на Украину. Ночью россияне атаковали Киев и ряд областей дронами и ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ракетный удар
NEWS
В Киеве обнаружили шесть обломков вражеских ракет в трех районах
В Киеве обнаружили шесть обломков вражеских ракет в трех районах
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром