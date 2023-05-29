Россияне выпустили по Украине до 10 ракет "Искандер", среди которых и баллистические, - Игнат

Во время сегодняшней атаки российские оккупанты, по предварительным данным, выпустили по Украине до 10 ракет "Искандер", среди которых есть и баллистические.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Предварительно мы давали информацию: ракетная атака, там до 10 ракет "Искандер". Да, они бывают разные - "Искандер К" - это крылатые, а "Искандер М" - это баллистические. Собственно эти ракеты были сегодня выпущены", - сказал он.

При этом точное количество выпущенных ракет уточняется. По предварительным данным, украинские бойцы уничтожили все вражеские ракеты.

Отметим, что в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу в 11:09, а уже через 7 минут сработали силы ПВО.

Спикер Воздушных сил сообщил, что для атаки применялись наземные установки - оперативно-тактические комплексы наземного базирования, выпускавшие ракеты.

При этом он подчеркнул, что если враг запланировал этот удар заранее, то ракеты по баллистической траектории летят довольно быстро. А планирование удара означает перемещение установки в соответствующий район, приведение ее в боевое положение и запуск ракеты "Искандер М".

Он отметил, что если крылатая ракета летит с района Каспия в центральные регионы, то это могу занять час-полтора.

В то же время, в случае запуска баллистики времени на промедление совсем нет: "Ракета на большой скорости поднимается в стратосферу и вниз по дуге направляется на цель. Здесь считаны минуты для того, чтобы перейти в укрытие".

Игнат отметил, что "Искандер К" - это крылатая ракета, которая летит как обычная крылатая ракета, прижимаясь ниже к земле. В то же время баллистическая ракета, как "Искандер М" поднимается вверх и соответственно атакует цель по баллистической траектории.

Атака на Киев

В ходе вражеской атаки в Киеве обнаружили шесть обломков российских ракет в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах. Мэр Виталий Кличко также сообщил, что из-за обстрела один человек получил ранения в Подольском районе.

При этом в КМВА сообщили, что оккупанты изменили тактику во время 16-й атаки на столицу за май.

Добавим, что это уже вторая за сегодня вражеская атака на Украину. Ночью россияне уже обстреливали Киев и ряд областей дронами и ракетами.

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