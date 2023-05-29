Из-за атаки на Киев есть раненый в Подольском районе

Российские оккупанты совершили очередную атаку на Киев 29 мая. Из-за вражеских обстрелов пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

"Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы", - написал он.

Атака на Киев

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу в 11:09. Уже через 7 минут раздались первые взрывы.

КГВА сообщало, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

В результате работы ПВО по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Подольском районе. Обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. В этом же районе из-за падения обломков произошло возгорание на крыше двухэтажного здания.

В Оболонском районе также обломки ракеты упали на проезжую часть.

О взрывах сообщалось и в Деснянском районе столицы.

Добавим, что это уже вторая за сегодня атака оккупантов на Украину. Ночью захватчики атаковали Киев, Одесскую, Львовскую, Хмельницкую и другие области ракетами и дронами.

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