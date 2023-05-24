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Когда Украина может получить первые истребители F-16: оценка Ермака

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Среда 24 мая 2023 19:02
Когда Украина может получить первые истребители F-16: оценка Ермака Фото: F-16 (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская сторона делает все возможное для ускорения поставок первых истребителей F-16. Речь идет не о большом сроке, а о месяцах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.

"Что касается сроков, я уверен, что все, что касается украинской стороны, мы сделаем быстро. Я очень надеюсь, что речь идет не об очень большом сроке, а о месяцах. Но будем делать все, чтобы это произошло как можно раньше", - отметил Ермак.

В то же время, как рассказал руководитель Офиса президента, тренировка наших пилотов на F-16 может начаться уже очень скоро. В этом случае речь идет о днях, или же максимум неделе.

Кто будет предоставлять Украине F-16?

Как пояснил Ермак, в первую очередь F-16 ВСУ будут предоставлять те страны-партнеры, которые до этого уже заявили о своей готовности их поставлять. Затем к этому присоединятся и США.

F-16 для Украины

Первыми о работе над созданием коалиции истребителей для Украины заявили премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте. После их заявления к соответствующей инициативе присоединились ряд других стран.

19 мая президент США Джо Байден, во время выступления на саммите G7, выступил с поддержкой вышеупомянутой инициативы.

Заседание в формате "Рамштайн"

Завтра, 25 мая, ожидается очередное заседание в формате "Рамштайн". Как рассказал секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, среди основных тем для обсуждения будут танки, самолеты и боеприпасы.

Как отмечали в Пентагоне, сначала Украина озвучит свои неотложные потребности и поделится ситуацией на передовой. Уже после этого стороны начнут обсуждать подготовку передачи F-16.

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