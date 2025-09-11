После Польши еще одна страна Европы закрывает небо над границей с РФ и Белоруссией

Вслед за Польшей Латвия закрывает небо на востоке, чтобы предотвратить несанкционированные полеты и подготовить страну к потенциальным угрозам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Латвии Андриса Спрюдса.
С 11 сентября в 18:00 и как минимум до 18 сентября с возможностью продления срока Латвия закрывает свое воздушное пространство на границе с Беларусью и Россией.
Спрюдс подчеркнул, что события в Польше в среду являются явным нарушением воздушного пространства НАТО. Латвия реагирует превентивно, хотя прямых угроз пока нет.
Национальные вооруженные силы находятся в повышенной готовности во время всесторонних учений по защите страны "Namejs".
Закрытие воздушного пространства позволяет полностью контролировать запретную зону, упрощает выявление несанкционированных летательных аппаратов и освобождает небо для истребителей НАТО и латвийской ПВО.
Это также позволяет интенсивно тестировать акустические системы наблюдения, проводить симуляции дронов и противодроновые тренировки, а также разворачивать мобильные боевые подразделения.
"Беспилотные летательные аппараты России в воздушном пространстве НАТО являются сигналом тревоги. Мы должны сделать все, чтобы не допустить эскалации атак дронов", - подчеркнул Спрюдс.
На восточной границе Латвии постоянно дежурят подразделения противовоздушной обороны NBS, готовые сбивать дроны государств-агрессоров. Усилено патрулирование НАТО.
Напомним, с 10 сентября Польша ограничила авиадвижение вдоль границы с Украиной и Беларусью. Это сделано из соображений национальной безопасности и ограничение будет действовать до 9 декабря.
10 сентября Россия атаковала ударными беспилотниками территорию Польши. В страну проникли по меньшей мере 19 дронов, из которых четыре были сбиты.
Из-за массированной атаки и возможной угрозы безопасности временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве, но впоследствии их деятельность возобновили.
По сообщениям СМИ, вторжение российских дронов в польское воздушное пространство вызвало беспокойство в гражданской авиации Европы. Некоторые авиакомпании рассматривают возможность изменения маршрутов, отводя самолеты подальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью.