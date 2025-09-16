После похолодания и дождей в Украину снова придет тепло: когда ждать солнца

В ближайшие дни во многих областях Украины будет преобладать прохладная и влажная погода. Жителям и гостям Киева также прогнозируют существенное похолодание. Однако после этого может вернуться солнце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
В целом в течение среды, 17 сентября, в Украине будет преобладать влажная дождливая и холодная погода:
"Одевайтесь теплее и не мокните. В этих регионах температура воздуха составит +15+19 градусов", - сообщила Диденко.
Тем временем на остальной территории Украины ожидается сухая, солнечная и теплая погода с температурой воздуха +20+26°C:
"Такой синоптический комфорт уже будет организовывать антициклон Oldenburgia, который разлегся, как большая ленивая кошка, над континентальной Европой", - объяснила эксперт.
Диденко сообщила, что в Киеве серьезное похолодание и дожди ожидаются также завтра, 17 сентября.
Она уточнила, что такую погоду обусловит атмосферный фронт.
"Уважаемые метеопаты - возможны мигрени, кручение-верчение суставов, сосудистые штуки всевозможные... А остальным киевлянам - не забыть зонты и обязательно теплее одеться. Можно тоненький пуховичок, из тех, что как легкие курточки", - отметила метеоролог.
По ее словам, температура воздуха в среду в столице "едва достигнет +15+17 градусов". Да еще и с дождем.
Согласно информации Диденко, в четверг, 18 сентября, атмосферный фронт сдвинется в восточном направлении.
"Соответственно, дожди и более низкая температура воздуха охватят Левобережье Украины", - уточнила она.
Между тем уже в пятницу, 19 сентября, в сторону Украины начнет двигаться антициклон Oldenburgia.
"Погода опомнится, выровняется и, по предварительным прогнозам, ближайшие выходные - 20-21 сентября - обещают Украине прекрасную солнечную теплую погоду с температурой воздуха +23+27 градусов", - подчеркнула эксперт.
Следовательно, этот уик-энд "везде в Украине будет солнечным и теплым".
