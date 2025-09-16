Після похолодання й дощів в Україну знову прийде тепло: коли чекати сонця

Найближчими днями у багатьох областях України переважатиме прохолодна й волога погода. Мешканцям і гостям Києва також прогнозують суттєве похолодання. Проте після цього може повернутись сонце.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
В цілому впродовж середи, 17 вересня, в Україні переважатиме волога дощова й холодна погода:
"Одягайтеся тепліше і не мокніть. У цих регіонах температура повітря становитиме +15+19 градусів", - повідомила Діденко.
Тим часом на решті території України очікується суха, сонячна й тепла погода з температурою повітря +20+26°C:
"Такий синоптичний комфорт вже організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька, над континентальною Європою", - пояснила експерт.
Діденко повідомила, що у Києві серйозне похолодання та дощі очікуються також завтра, 17 вересня.
Вона уточнила, що на таку погоду зумовить атмосферний фронт.
"Шановні метеопати - можливі мігрені, крутіння-вертіння суглобів, судинні штуки всілякі... А решті киян - не забути парасолі й обов'язково тепліше одягнутися. Можна тоненький пуховичок, із тих, що як легкі курточки", - зауважила метеоролог.
За її словами, температура повітря у середу в столиці "ледь досягне +15+17 градусів". Та ще й з дощем.
Згідно з інформацією Діденко, в четвер, 18 вересня, атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку.
"Відповідно, дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України", - уточнила вона.
Тим часом вже у п'ятницю, 19 вересня, в бік України почне рухатись антициклон Oldenburgia.
"Погода схаменеться, вирівняється і, за попередніми прогнозами, найближчі вихідні - 20-21 вересня - обіцяють Україні чудову сонячну теплу погоду з температурою повітря +23+27 градусів", - наголосила експерт.
Отже, цей вікенд "скрізь в Україні буде сонячним і теплим".
