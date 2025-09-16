UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Після похолодання й дощів в Україну знову прийде тепло: коли чекати сонця

Після похолодання в Україну повернеться тепло (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Найближчими днями у багатьох областях України переважатиме прохолодна й волога погода. Мешканцям і гостям Києва також прогнозують суттєве похолодання. Проте після цього може повернутись сонце.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Що буде з погодою в різних областях завтра

В цілому впродовж середи, 17 вересня, в Україні переважатиме волога дощова й холодна погода:

  • у західних областях;
  • на півночі (крім Сумської області);
  • у Вінницькій області;
  • в Одеській області;
  • у західних районах Черкаської області та Кропивницького з районами.

"Одягайтеся тепліше і не мокніть. У цих регіонах температура повітря становитиме +15+19 градусів", - повідомила Діденко.

Тим часом на решті території України очікується суха, сонячна й тепла погода з температурою повітря +20+26°C:

  • на сході;
  • на півдні (крім Одеської області);
  • у Полтавській області;
  • у Дніпропетровській області;
  • у Сумській області;
  • у східних районах Черкаської області та Кропивницького з районами.

"Такий синоптичний комфорт вже організовуватиме антициклон Oldenburgia, який розлігся, як велика ледача кицька, над континентальною Європою", - пояснила експерт.

Антициклон Oldenburgia (карта: facebook.com/tala.didenko)

Коли й наскільки сильно похолоднішає в Києві

Діденко повідомила, що у Києві серйозне похолодання та дощі очікуються також завтра, 17 вересня.

Вона уточнила, що на таку погоду зумовить атмосферний фронт.

"Шановні метеопати - можливі мігрені, крутіння-вертіння суглобів, судинні штуки всілякі... А решті киян - не забути парасолі й обов'язково тепліше одягнутися. Можна тоненький пуховичок, із тих, що як легкі курточки", - зауважила метеоролог.

За її словами, температура повітря у середу в столиці "ледь досягне +15+17 градусів". Та ще й з дощем.

Чого чекати від погоди далі й коли прийде тепло

Згідно з інформацією Діденко, в четвер, 18 вересня, атмосферний фронт зсунеться у східному напрямку.

"Відповідно, дощі та нижча температура повітря охоплять Лівобережжя України", - уточнила вона.

Тим часом вже у п'ятницю, 19 вересня, в бік України почне рухатись антициклон Oldenburgia.

"Погода схаменеться, вирівняється і, за попередніми прогнозами, найближчі вихідні - 20-21 вересня - обіцяють Україні чудову сонячну теплу погоду з температурою повітря +23+27 градусів", - наголосила експерт.

Отже, цей вікенд "скрізь в Україні буде сонячним і теплим".

Прогноз погоди від Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптики попередили мешканців і гостей деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища - грози вже найближчим часом.

Крім того, ми пояснювали, чому (за словами синоптиків) в Україні - досі літо й коли настане метеорологічна осінь.

Читайте також, як спеціалісти на українських метеостанціях фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце) й чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.

