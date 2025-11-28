После обысков у Ермака о подозрении никому не сообщали, - источники

"НАБУ и САП на основании постановления следственного судьи ВАКС провели обыски у руководителя Офиса президента Украины. О подозрении ни одному лицу не сообщалось", - информируют источники.

Следственные действия продолжаются, добавляют собеседники.

Обыски у Андрея Ермака

Напомним, сегодня, 28 ноября стало известно, что НАБУ и САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Сначала информация появилась в СМИ и в Телеграм-каналах народных депутатов Ярослава Железняка ("Голос") и Алексея Гончаренко ("ЕС").

Журналисты УП зафиксировали, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП. Впоследствии сами антикоррупционные органы подтвердили, что обыски проводятся в рамках следствия и санкционированы судом.

Ермак сообщил, что следственные действия проходят у него дома. По его словам, он полностью способствует следствию, а адвокаты взаимодействуют с правоохранителями.

По данным источников РБК-Украина и Financial Times, обыски могут быть связаны с расследованием "Мидас" - масштабного дела о коррупции в энергетическом секторе Украины. Следствие подозревает в схеме совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и бывших топ-чиновников.

В СМИ и среди украинских политиков распространились сообщения, что на "пленках Миндича" якобы фигурирует персонаж под псевдонимом "Али-Баба", который дает указания по атакам на САП и НАБУ. Им, предполагают, якобы может быть Ермак.

Однако директор НАБУ Семен Кривонос не подтвердил и не опроверг его причастность.

Следственные действия продолжаются, детали антикоррупционные органы обещают обнародовать позже.