"Шахеды" и "Герберы" летели отовсюду: РФ атаковала 183 дронами, сколько сбила ПВО

Украина, Среда 08 октября 2025 09:30
"Шахеды" и "Герберы" летели отовсюду: РФ атаковала 183 дронами, сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: Россия запустила 183 дрона 8 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на среду, 8 октября, российская армия запустила по территории Украины 183 ударных беспилотника с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 18:30, 7 октября, противник атаковал 183 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Враг запустил дроны с пяти направлений в России и с двух во временно оккупированном Крыму. Около 100 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 154 вражеских дронов типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 11 локациях. Сейчас атака все еще продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

&quot;Шахеды&quot; и &quot;Герберы&quot; летели отовсюду: РФ атаковала 183 дронами, сколько сбила ПВО

Обстрел 8 октября

Этой ночью энергетическая инфраструктура Украины подверглась массированному вражескому удару. Основной целью врага были Нежин и Прилуки в Черниговской области, Кривой Рог в Днепропетровской области и Одесская область.

Возле Нежина 12 "Шахедов" атаковали железнодорожную инфраструктуру, а в Прилуках - нефтебазу.

По Кривому Рогу россияне запустили около 30 "Шахедов" и КАБы - там также повреждена энергетика.

Также в ДТЭК сообщили, что российские войска атаковали теплоэлектростанцию. В результате вражеского обстрела ранения получили двое энергетиков.

