"Шахеды" и "Герберы" летели отовсюду: РФ атаковала 183 дронами, сколько сбила ПВО

В ночь на среду, 8 октября, российская армия запустила по территории Украины 183 ударных беспилотника с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 18:30, 7 октября, противник атаковал 183 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Враг запустил дроны с пяти направлений в России и с двух во временно оккупированном Крыму. Около 100 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 154 вражеских дронов типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 11 локациях. Сейчас атака все еще продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.