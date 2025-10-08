Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Россия атаковала ТЭС ДТЭК. По предварительной информации, ранены два энергетика. Им была оперативно оказана вся необходимая помощь", - отметили в ДТЭК.

Сообщается, что серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. Специалисты уже работают над устранением последствий.

"Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз", - добавили в компании.