ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики

Среда 08 октября 2025 08:50
UA EN RU
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики Фото: россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК. В результате вражеского обстрела ранения получили двое энергетиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Россия атаковала ТЭС ДТЭК. По предварительной информации, ранены два энергетика. Им была оперативно оказана вся необходимая помощь", - отметили в ДТЭК.

Сообщается, что серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. Специалисты уже работают над устранением последствий.

"Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз", - добавили в компании.

Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики

Атаки на энергетику

Напомним, в последние недели российские оккупанты снова сконцентрировали свои атаки на энергетических объектах Украины.

В частности, вчера, 7 октября, оккупанты ударили по энергетическому объекту в Прилуках Черниговской области. Более 61 тысячи абонентов в городе остались без света.

По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, только за минувшие сутки россияне уже более 26 раз атаковали энергетические объекты Украины. Ряд областей под прицелом ежедневно.

По ее словам, прежде всего Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить критическую инфраструктуру. Также необходимо развивать пассивную физическую защиту энергообъектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК ТЭС Вторжение России в Украину
Новости
Били "Шахеды" и КАБы, есть пожары и раненые: РФ массированно атаковала Кривой Рог
Били "Шахеды" и КАБы, есть пожары и раненые: РФ массированно атаковала Кривой Рог
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы