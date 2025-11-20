Россияне атаковали энергообъекты в четырех областях: какая ситуация со светом

Россия в четверг, 20 ноября, атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Во всех регионах действуют графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины и "Укрэнерго" .

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы", - сообщили в Минэнерго.

В результате атаки есть обесточенные потребители, в частности - в Днепропетровской области.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

В "Укрэнерго" напомнили, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений, объемом от 2,5 до 4 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В то же время потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 20 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на 2,6% ниже, чем в это же время в прошлый день - в среду. Причина таких изменений - больший объем примененных мер ограничения.

Вчера, 19 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 2,6% ниже, чем максимум предыдущего дня - во вторник, 18 ноября. Причина - последствия массированной ракетно-дроновой атаки и применение мер ограничения потребления во всех регионах Украины.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться сегодня в течение всех суток. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период наименьшей нагрузки на энергосистему - после 22:00", - отметили в "Укрэнерго".