ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Россияне атаковали энергообъекты в четырех областях: какая ситуация со светом

Четверг 20 ноября 2025 10:55
UA EN RU
Россияне атаковали энергообъекты в четырех областях: какая ситуация со светом Фото: россияне атаковали энергообъекты в четырех областях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия в четверг, 20 ноября, атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Во всех регионах действуют графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины и "Укрэнерго".

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы", - сообщили в Минэнерго.

В результате атаки есть обесточенные потребители, в частности - в Днепропетровской области.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

В "Укрэнерго" напомнили, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений, объемом от 2,5 до 4 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В то же время потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 20 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на 2,6% ниже, чем в это же время в прошлый день - в среду. Причина таких изменений - больший объем примененных мер ограничения.

Вчера, 19 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 2,6% ниже, чем максимум предыдущего дня - во вторник, 18 ноября. Причина - последствия массированной ракетно-дроновой атаки и применение мер ограничения потребления во всех регионах Украины.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться сегодня в течение всех суток. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период наименьшей нагрузки на энергосистему - после 22:00", - отметили в "Укрэнерго".

Отключение света в Украине

Напомним, в результате массированных российских атак на энергообъекты по всей Украине 20 ноября вводятся графики отключения света.

Графики почасовых отключений:

  • с 00:00 до 23:59 - от 2,5 до 4 очередей

Графики ограничения мощности:

  • с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей

При этом время и объем ограничений могут измениться. Украинцев просят следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго конкретного региона.

В частности, в Киеве свет будут выключать до четырех раз за день. А согласно графикам, с 13:30 до 14:00 в столице вообще может не быть света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Укрэнерго Графики отключения света Война в Украине Отключения света
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте