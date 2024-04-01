После "самолетопада" россияне начали активнее использовать разведывательные дроны, - Гуменюк

"Мы видим, что им сложнее проводить разведку, и вследствие этого повысилась концентрация беспилотных разведчиков. В частности, в нашей операционной зоне на юге, от Запорожья до Одесской области, мы наблюдаем ежесуточно около 200 беспилотников разведывательного типа", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, дроны работают и по акватории Черного моря, и по линии боевого столкновения.

"Пытаются максимально собирать информацию и об отдаленных регионах от линии боевого столкновения, глубже в тыл. Но здесь им очень существенно мешает наша система радиоэлектронной борьбы и огневая работа", - отметила спикер.

Гуменюк добавила, что "самолетопад" также сказался и на активности вражеской авиации на Херсонском направлении. Сейчас враг очень аккуратно использует тактическую авиацию.

Сбитие российских самолетов

Напомним, что с начала года украинские защитники уничтожили немало российских самолетов.

Так, 17 февраля уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.

А уже на следующий день командующий Воздушными силами сообщил об уничтожении еще двух российских самолетов на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.

Кроме того, 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50.

Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще два Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Также 2 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские воины уничтожили еще один Су-34. В тот же день также стало известно об ущербе еще одного российского самолета.