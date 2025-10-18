ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

После двух ударов ВСУ: спутниковые фото показали уничтоженный НПЗ в Феодосии

Украина, Суббота 18 октября 2025 13:49
UA EN RU
После двух ударов ВСУ: спутниковые фото показали уничтоженный НПЗ в Феодосии Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Крыму был атакован нефтеналивной терминал в Феодосии. В результате удара были уничтожены резервуары с горючим.

Как сообщает РБК-Украина, снимки с последствиями удара публикует "Радио Свобода".

Согласно новым снимкам спутника, в результате двух ударов дронов 7 и 13 октября - 11 резервуаров с горючим полностью уничтожены. Еще несколько повреждены и, вероятно, не подлежат восстановлению.

Удары по терминалу в Феодосии

Напомним, в ночь на 13 октября украинские дроны ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, которые работают на войну против Украины.

Речь идет о нефтяном терминале в Феодосии и подстанции врага.

Также сообщалось о первом ударе по нефтяному терминалу в Феодосии, что Генштаб также подтвердил 6 октября. Тогда возник пожар, который не могли погасить несколько дней.

Как сообщил Генштаб, этот объект является многофункциональным комплексом, который обеспечивает перевалку нефти и нефтепродуктов между железнодорожными цистернами, морскими судами и автотранспортом. Терминал активно использовался для нужд российских оккупационных войск.

В результате попадания на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Феодосия Война в Украине Крым
Новости
Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено
Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов