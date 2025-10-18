После двух ударов ВСУ: спутниковые фото показали уничтоженный НПЗ в Феодосии
Во временно оккупированном Крыму был атакован нефтеналивной терминал в Феодосии. В результате удара были уничтожены резервуары с горючим.
Как сообщает РБК-Украина, снимки с последствиями удара публикует "Радио Свобода".
Согласно новым снимкам спутника, в результате двух ударов дронов 7 и 13 октября - 11 резервуаров с горючим полностью уничтожены. Еще несколько повреждены и, вероятно, не подлежат восстановлению.
Удары по терминалу в Феодосии
Напомним, в ночь на 13 октября украинские дроны ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, которые работают на войну против Украины.
Речь идет о нефтяном терминале в Феодосии и подстанции врага.
Также сообщалось о первом ударе по нефтяному терминалу в Феодосии, что Генштаб также подтвердил 6 октября. Тогда возник пожар, который не могли погасить несколько дней.
Как сообщил Генштаб, этот объект является многофункциональным комплексом, который обеспечивает перевалку нефти и нефтепродуктов между железнодорожными цистернами, морскими судами и автотранспортом. Терминал активно использовался для нужд российских оккупационных войск.
В результате попадания на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.