Після двох ударів ЗСУ: супутникові фото показали знищений НПЗ у Феодосії

Україна, Субота 18 жовтня 2025 13:49
UA EN RU
Після двох ударів ЗСУ: супутникові фото показали знищений НПЗ у Феодосії Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Криму було атаковано нафтоналивний термінал у Феодосії. Внаслідок удару було знищено резервуари з пальним.

Як повідомляє РБК-Україна, знімки з наслідками удару публікує "Радіо Свобода".

Згідно з новими знімками супутника, внаслідок двох ударів дронів 7 і 13 жовтня - 11 резервуарів із пальним повністю знищені. Ще кілька пошкоджені і, ймовірно, не підлягають відновленню.

Удари по терміналу у Феодосії

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня українські дрони вдарили по низці об’єктів у тимчасово окупованому Криму, які працюють на війну проти України.

Мова йде про нафтовий термінал у Феодосії та підстанції ворога.

Також повідомлялось про перший удар по нафтовому терміналу в Феодосії, що Генштаб також підтвердив 6 жовтня. Тоді виникла пожежа, яку не могли погасити кілька днів.

Як повідомив Генштаб, цей об’єкт є багатофункціональним комплексом, який забезпечує перевалку нафти та нафтопродуктів між залізничними цистернами, морськими суднами та автотранспортом. Термінал активно використовувався для потреб російських окупаційних військ.

У результаті влучання на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.

