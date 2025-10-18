Після двох ударів ЗСУ: супутникові фото показали знищений НПЗ у Феодосії
У тимчасово окупованому Криму було атаковано нафтоналивний термінал у Феодосії. Внаслідок удару було знищено резервуари з пальним.
Як повідомляє РБК-Україна, знімки з наслідками удару публікує "Радіо Свобода".
Згідно з новими знімками супутника, внаслідок двох ударів дронів 7 і 13 жовтня - 11 резервуарів із пальним повністю знищені. Ще кілька пошкоджені і, ймовірно, не підлягають відновленню.
Удари по терміналу у Феодосії
Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня українські дрони вдарили по низці об’єктів у тимчасово окупованому Криму, які працюють на війну проти України.
Мова йде про нафтовий термінал у Феодосії та підстанції ворога.
Також повідомлялось про перший удар по нафтовому терміналу в Феодосії, що Генштаб також підтвердив 6 жовтня. Тоді виникла пожежа, яку не могли погасити кілька днів.
Як повідомив Генштаб, цей об’єкт є багатофункціональним комплексом, який забезпечує перевалку нафти та нафтопродуктів між залізничними цистернами, морськими суднами та автотранспортом. Термінал активно використовувався для потреб російських окупаційних військ.
У результаті влучання на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.