ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

После атаки РФ в Днепре два человека не выходят на связь

Днепр, Суббота 08 ноября 2025 09:19
UA EN RU
После атаки РФ в Днепре два человека не выходят на связь Фото: два человека не выходят на связь после вражеского обстрела Днепра (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Карина Левицкая

После удара российских войск по многоэтажке в Днепре два человека не выходят на связь. Спасательные службы сейчас проводят поиски пропавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко и главу Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

Сегодня ночью массово обстреляли Днепр. Глава МВД Клименко отметил, что под прицелом врага оказалась критическая инфраструктура и жилые дома.

По его словам, спасательные службы и полиция уже работают на местах ударов, привлечены необходимые специалисты и техника.

Как известно, в Днепре ударный беспилотник попал в многоэтажку. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшей женщины, еще 10 человек получили ранения. Около 30 жителей были эвакуированы.

Два человека пока не выходят на связь с родными, их ищут. На месте трагедии работают психологи ГСЧС, полиция помогает эвакуировать пострадавших и фиксирует доказательства военных преступлений России.

Глава Днепропетровской ОГА уточнил, что пожар в многоэтажке ликвидировали. В результате удара, по его данным были разрушены квартиры в двух подъездах со 2 по 6 этажи.

Среди пострадавших шестеро госпитализированы, в том числе 13-летняя девочка. Состояние всех их - средней тяжести.

Обстрел Украины

В ночь на 8 ноября 2025 года Украина подверглась масштабной атаке со стороны России. Враг применил ракеты и беспилотники, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре страны.

Это повлекло аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях и значительные перебои в работе критически важных объектов.

Все что известно на сейчас о комбинированной атаке врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отдельно стоит отметить, что массированная атака России оставила без света Кременчуг.

А поезда "Укрзализныци" из-за вражеских ударов вынуждены были продолжить движение с задержками. Подробнее об этом в отдельном материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Днипро Война России против Украины
Новости
Графики вместо экстренных отключений: какая ситуация со светом в Киеве после атаки РФ
Графики вместо экстренных отключений: какая ситуация со светом в Киеве после атаки РФ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины