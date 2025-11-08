Після атаки РФ у Дніпрі двоє людей не виходять на зв'язок

Після удару російських військ по багатоповерхівці у Дніпрі двоє людей не виходять на звʼязок. Рятувальні служби наразі проводять пошуки зниклих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС Ігоря Клименка та голову Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка .

Сьогодні вночі масово обстріляли Дніпро. Глава МВС Клименко зазначив, що під прицілом ворога опинилася критична інфраструктура та житлові будинки.

За його словами, рятувальні служби та поліція вже працюють на місцях ударів, залучені необхідні фахівці та техніка.

Як відомо, у Дніпрі ударний безпілотник влучив у багатоповерхівку. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої жінки, ще 10 людей отримали поранення. Близько 30 мешканців було евакуйовано.

Двоє людей наразі не виходять на зв’язок із рідними, їх шукають. На місці трагедії працюють психологи ДСНС, поліція допомагає евакуювати постраждалих та фіксує докази воєнних злочинів Росії.

Глава Дніпропетровської ОВА уточнив, що пожежу у багатоповерхівці ліквідували. Внаслідок удару, за його даними було зруйновано квартири у двох під’їздах з 2 по 6 поверхи.

Серед постраждалих шестеро госпіталізовані, зокрема 13-річна дівчинка. Стан усіх їх - середньої тяжкості.