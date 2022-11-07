RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ушел последний теплоход. Оккупанты предложили жителям Херсона "эвакуироваться своими силами"

Фото: оккупанты завершили "эвакуацию" из Херсона (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты заявили о завершении так называемой "эвакуации" из Херсона. В понедельник, 7 ноября, с правого берега Днепра ушел последний теплоход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram самопровозглашенного "замгубернатора" временно оккупированной части Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Так, оставшимся в городе людям он предложил "эвакуироваться" своими силами.

"С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу. И в город мы вам не рекомендуем возвращаться... На данном этапе мы входим в очень тяжелый период времени для Херсонской области", - сказал он.

"Эвакуация" оккупантов из Херсона и области

19 октября так называемый "глава" Херсонской области Владимир Сальдо заявил о запрете въезда в Херсонский регион в ближайшие 7 дней из-за якобы "подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС". Ссылаясь на это местным жителям оккупанты начали слать СМС-сообщения об "эвакуации".

В Украине не исключили, что Россия, вероятно, готовит провокации на территории Херсона и области. Российские оккупанты, возможно, сами обстреляют город и область, обвинив в этом ВСУ. По этой причине жителей Херсона и области попросили подготовить укрытия из-за возможных провокаций российских военных. Также граждан призвали запастись водой и едой на несколько суток.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сообщениями об "'эвакуации" и "ударе" ВСУ оккупанты хотят запугать жителей Херсонской области, но эта тактика довольно примитивна.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты могут эвакуироваться из Херсона, чтобы сохранить пехоту для боев за Донецкую область или вывести ключевой персонал из-под ударов для удержания плацдарма накануне решающих боев.

Ранее сообщалось, что россияне планируют вывезти из временно оккупированного Херсона в Крым животных из местного зооуголка и расширили "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская область