"Гордиться нечем": Ким Чен Ын показал на параде солдат, которые воевали против Украины

В Северной Корее солдаты, которые воевали в Курской области на стороне России, прошли маршем под российским флагом. В украинском МИД напомнили о 6000 погибших на войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихиого в соцсети Х.
"Они могут казаться гордыми, однако им нечем гордиться. В этом пропагандистском фарсе не хватает как минимум 6000 северокорейских солдат, которые в тот день не маршировали в Пхеньяне", - отметил Тихий.
Представитель подчеркнул, что они погибли в незаконной агрессивной войне за тысячи километров от своей страны, к которой не имели никакого отношения.
По его мнению, крайне важно, чтобы весь мир осознал, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын "не поставляет это пушечное мясо" бесплатно. Вместо этого он получает конкретную и опасную поддержку от российского диктатора Владимира Путина.
"Мы считаем, что это должно беспокоить каждую страну Индо-Тихоокеанского региона, и мы вновь подтверждаем готовность Украины тесно сотрудничать для преодоления общих угроз безопасности, возникающих в результате углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном", - добавил Тихий.
Напомним, КНДР с первых лет войны против Украины поставляет армии России боеприпасы, технику и вооружение. Также она периодически направляет своих солдат для участия в боевых действиях.
По данным разведки, солдаты КНДР, которые находятся в российской Курской области, участвуют в координации разведывательных операций и помогают России наносить удары по территории Украины.
Также военные КНДР помогают россиянам, управляя беспилотниками и корректируя удары по украинским позициям в Сумской области.
Согласно данным британской разведки, КНДР потеряла 6 тысяч человек во время боевых действий против украинских войск в Курской области. Это составляет более половины из примерно 11 тысяч военнослужащих, которых Северная Корея направила в регион.
Разведка подчеркивает, что любые решения о вводе северокорейских войск на территорию Украины требуют согласования между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.