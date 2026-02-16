В Японии раскрыли, чему солдаты КНДР учатся в войне против Украины

Япония должна готовиться к тому, что войска КНДР вернутся домой с ценным опытом ведения современной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

"Более 10 тысяч северокорейских солдат было отправлено в Россию, затем Россия отправляет северокорейские войска в Украину. Они изучают новые способы ведения войны, беспилотники, искусственный интеллект, киберпространство и обычное оружие", - заявил министр обороны Японии.

По его словам, когда они вернутся в Северную Корею, Япония и союзники должны учесть, с какой целью и против кого будут использованы эти возможности.

"Вот почему я говорю, что Украина - это не такая уж и далекая проблема", - добавил Коидзуми