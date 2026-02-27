"Пишатися нічим": Кім Чен Ин показав на параді солдатів, які воювали проти України

"Вони можуть здаватися гордими, однак їм нема чим пишатися. У цьому пропагандистському фарсі бракує щонайменше 6000 північнокорейських солдатів, які того дня не марширували в Пхеньяні", - зазначив Тихий.

Речник наголосив, що вони загинули в незаконній агресивній війні за тисячі кілометрів від своєї країни, до якої не мали жодного стосунку.

На його думку, вкрай важливо, щоб увесь світ усвідомив, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин "не постачає це гарматне м'ясо" безкоштовно. Натомість він отримує конкретну та небезпечну підтримку від російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми вважаємо, що це має турбувати кожну країну Індо-Тихоокеанського регіону, і ми знову підтверджуємо готовність України тісно співпрацювати для подолання спільних загроз безпеці, що виникають внаслідок поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном", - додав Тихий.