Пылевая буря и град накрыли Киев и область (видео)

В Киеве и Киевской области 23 апреля за короткое время разыгралась мощная непогода, сопровождавшаяся шквальным ветром и градом, что привело к повреждениям инфраструктуры и автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Стихия накрыла регион за минуты

Апокалиптические кадры фиксируют в Киевской области, где пылевая буря в сочетании с сильным градом обрушилась на населенные пункты буквально за считанные минуты.

Погодные условия резко ухудшились, создав опасную ситуацию на улицах как для людей, так и для транспортных средств.

Повреждения в Киеве

В столице сильные порывы ветра привели к разрушениям. В частности, на территории ВДНХ с крыши комплекса "Книжная страна" сорвало пластиковую конструкцию. Также на одном из стадионов зафиксировано повреждение ограждения.

Последствия непогоды

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Вместе с тем стихия нанесла ущерб автомобилям. Град наблюдается как в Киеве, так и в области, что усугубило последствия непогоды и привело к дополнительным повреждениям имущества.