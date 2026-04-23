Пилова буря і град накрили Київ та область (відео)

16:58 23.04.2026 Чт
Киянам і гостям столиці потрібно бути максимально обережними
Пилова буря і град накрили Київ та область (відео) Фото: погода в Києві (GettyImages)

У Києві та Київській області 23 квітня за короткий час розігралася потужна негода, яка супроводжувалася шквальним вітром і градом, що призвело до пошкоджень інфраструктури та автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Стихія накрила регіон за хвилини

Апокаліптичні кадри фіксують у Київській області, де пилова буря в поєднанні з сильним градом обрушилася на населені пункти буквально за лічені хвилини.

Погодні умови різко погіршилися, створивши небезпечну ситуацію на вулицях як для людей, так і для транспортних засобів.

Пошкодження в Києві

У столиці сильні пориви вітру призвели до руйнувань. Зокрема, на території ВДНГ з даху комплексу "Книжкова країна" зірвало пластикову конструкцію. Також на одному зі стадіонів зафіксовано пошкодження огорожі.

Наслідки негоди

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Водночас стихія завдала шкоди автомобілям. Град спостерігається як у Києві, так і в області, що посилило наслідки негоди та призвело до додаткових пошкоджень майна.

Нагадуємо, що синоптики попереджають про ризик заморозків, які можуть пошкодити ранньоквітучі плодові дерева в низці регіонів України, холодні ночі очікуються найближчими днями, що особливо небезпечно для садів.

Зазначимо, що в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня по країні, а також представили загальний попередній прогноз погодних умов на цей весняний місяць.

