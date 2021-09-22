Куди звертатися за призначенням субсидії: інструкція Мінсоцполітики

Документи для оформлення субсидій в Україні можна подати в паперовому вигляді та онлайн. Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики ( Мінсоцполітики ).

Куди звертатись для призначення субсидії

Особа, яка зареєстрована (проживає) у житловому приміщенні, має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання).

З 1 січня 2021 року заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх на папері поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Для оформлення субсидії онлайн треба перейти за посиланням "Оформлення субсидії онлайн" на сторінці https://www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.

У паперовому вигляді заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Які документи подаються

Громадянин надає:

- заяву про призначення та надання житлової субсидії,

- декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

На який термін надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Інформацію щодо призначення субсидій можна дізнатися в Єдиному державному реєстрі отримувачів житлових субсидій, який знаходиться у відкритому доступі на сайті https://subsidii.ioc.gov.ua.