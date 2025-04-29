Льготы для многодетных ВПЛ в 2025 году: полный перечень и как получить

В 2025 году многодетные семьи из категории внутренне перемещенных лиц могут воспользоваться рядом льгот. В частности, на оплату жилья и коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Кто имеет право на льготы

Льготы предоставляются семьям с тремя и более детьми. Чтобы их получить, среднемесячный доход на одного члена семьи за последние 6 месяцев не должен превышать 4240 гривен - это уровень налоговой социальной льготы в 2025 году.

Например: если мать воспитывает троих детей и имеет доход 10 тысяч гривен в месяц, то средний доход на человека - 2500 гривен. Такая семья имеет право на льготы.

Льгота действует независимо от типа жилья и формы собственности. Но обязательным условием является наличие удостоверения многодетной семьи и регистрация в Реестре лиц, имеющих право на льготы.

Какие скидки предусмотрены:

50% скидки на оплату жилья (в пределах норм - 21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью);

50% скидки на коммунальные услуги (газ, электроэнергия, вода и т.д.);

50% скидки на стоимость твердого топлива (если нет централизованного отопления).

Как подать документы

Подать документы можно:

лично - в Пенсионный фонд, орган соцзащиты или ЦПАУ;

онлайн - через веб-портал Пенсионного фонда, приложение Пенсионного фонда или через "Дію";

по электронной почте - на адрес регионального управления ПФУ.

Что нужно подать:

заявления о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

справки о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (в случае оформления льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа).

Дополнительные льготы для детей

Кроме того, детям из многодетных семей ВПЛ предусмотрены льготы: