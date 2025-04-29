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Льготы для многодетных ВПЛ в 2025 году: полный перечень и как получить

Украина, Вторник 29 апреля 2025 18:05
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Льготы для многодетных ВПЛ в 2025 году: полный перечень и как получить Фото: многодетные семьи ВПЛ могут получить дополнительную помощь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В 2025 году многодетные семьи из категории внутренне перемещенных лиц могут воспользоваться рядом льгот. В частности, на оплату жилья и коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Кто имеет право на льготы

Льготы предоставляются семьям с тремя и более детьми. Чтобы их получить, среднемесячный доход на одного члена семьи за последние 6 месяцев не должен превышать 4240 гривен - это уровень налоговой социальной льготы в 2025 году.

Например: если мать воспитывает троих детей и имеет доход 10 тысяч гривен в месяц, то средний доход на человека - 2500 гривен. Такая семья имеет право на льготы.

Льгота действует независимо от типа жилья и формы собственности. Но обязательным условием является наличие удостоверения многодетной семьи и регистрация в Реестре лиц, имеющих право на льготы.

Какие скидки предусмотрены:

  • 50% скидки на оплату жилья (в пределах норм - 21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью);
  • 50% скидки на коммунальные услуги (газ, электроэнергия, вода и т.д.);
  • 50% скидки на стоимость твердого топлива (если нет централизованного отопления).

Как подать документы

Подать документы можно:

  • лично - в Пенсионный фонд, орган соцзащиты или ЦПАУ;
  • онлайн - через веб-портал Пенсионного фонда, приложение Пенсионного фонда или через "Дію";
  • по электронной почте - на адрес регионального управления ПФУ.

Что нужно подать:

  • заявления о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • справки о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (в случае оформления льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа).

Дополнительные льготы для детей

Кроме того, детям из многодетных семей ВПЛ предусмотрены льготы:

  • бесплатные лекарства по рецептам;
  • ежегодное медобследование и стоматологические услуги;
  • первоочередное медобслуживание и госпитализация;
  • бесплатный проезд городским, пригородным и междугородним транспортом;
  • бесплатное оздоровление и отдых.

Выплаты для ВПЛ в 2025 году

Внутренне перемещенные лица в Украине могут рассчитывать на ежемесячную государственную помощь. Чтобы получить выплаты, необходимо оформить справку ВПЛ - это комплексная услуга, которая позволяет сразу подать документы на всю семью.

Сумма помощи составляет 2 тысячи гривен на каждого взрослого и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью. Деньги начисляются ежемесячно.

Больше об условиях назначения помощи - по ссылке. О том, какие льготы предусмотрены для детей-переселенцев в 2025 году - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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Министерство социальной политики Внутренне перемещенные лица Многодетная семья Социальная помощь
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