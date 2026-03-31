Невероятное спасение: воины ВСУ дронами отбили пленных побратимов у оккупанта (видео)
Украинским защитникам удалось отбить у российского военнослужащего двух пленных побратимов. Они провели операцию только при помощи дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 225-й отдельный штурмовой полк в Telegram.
На видео, которое обнародовал полк, можно заметить, что оккупанта-конвоира с двумя украинскими военнопленными заметил разведывательный дрон.
Затем к месту направили несколько ударных беспилотников. Когда вражеский солдат услышал их приближение, он принял фатальное для себя решение - побежал в ближайший дом и попытался там спрятаться. При этом украинские военнопленные убежали в другое здание.
В результате вражеский солдат оказался в ловушке, а воинам, которые попали в плен, удалось спастись.
В 225-м отдельном штурмовом полку обратили внимание, что для проведения операции пехота даже не понадобилась.
Спасение военных с помощью дронов
Напомним, ранее на Запорожском направлении аэроразведчики бригады "Кара-Даг" провели уникальную операцию по спасению двух бойцов танковой бригады ВСУ. Раненые военные находились в нескольких сотнях метров от позиций оккупантов.
С помощью беспилотников гвардейцы сбросили побратимам воду, лекарства и записку с инструкцией: "Пейте воду и идите за дроном - там наши".
Благодаря этому обоих защитников, один из которых имел сложное ранение, удалось успешно эвакуировать.