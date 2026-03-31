ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Невероятное спасение: воины ВСУ дронами отбили пленных побратимов у оккупанта (видео)

16:21 31.03.2026 Вт
2 мин
Оккупант-конвоир принял фатальное для себя решение
aimg Иван Носальский
Невероятное спасение: воины ВСУ дронами отбили пленных побратимов у оккупанта (видео) Иллюстративное фото: украинские воины использовали дроны для спасения побратимов из плена (Getty Images)

Украинским защитникам удалось отбить у российского военнослужащего двух пленных побратимов. Они провели операцию только при помощи дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 225-й отдельный штурмовой полк в Telegram.

Читайте также: Под огнем и взрывами: десантники показали эвакуацию побратима после удара КАБом

На видео, которое обнародовал полк, можно заметить, что оккупанта-конвоира с двумя украинскими военнопленными заметил разведывательный дрон.

Затем к месту направили несколько ударных беспилотников. Когда вражеский солдат услышал их приближение, он принял фатальное для себя решение - побежал в ближайший дом и попытался там спрятаться. При этом украинские военнопленные убежали в другое здание.

В результате вражеский солдат оказался в ловушке, а воинам, которые попали в плен, удалось спастись.

В 225-м отдельном штурмовом полку обратили внимание, что для проведения операции пехота даже не понадобилась.

Спасение военных с помощью дронов

Напомним, ранее на Запорожском направлении аэроразведчики бригады "Кара-Даг" провели уникальную операцию по спасению двух бойцов танковой бригады ВСУ. Раненые военные находились в нескольких сотнях метров от позиций оккупантов.

С помощью беспилотников гвардейцы сбросили побратимам воду, лекарства и записку с инструкцией: "Пейте воду и идите за дроном - там наши".

Благодаря этому обоих защитников, один из которых имел сложное ранение, удалось успешно эвакуировать.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Война в Украине Дрони
Новости
Хороших новостей нет. Каллас сделала неутешительное заявление о кредите для Украины
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны