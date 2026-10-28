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Подводная база или неизвестные объекты: Пентагон обнародовал новые архивы об НЛО

08:11 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Подводная база или неизвестные объекты: Пентагон обнародовал новые архивы об НЛО Пентагон изложил показания об аномальных НЛО (изображение: РБК-Украина)
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Пентагон обнародовал новую порцию засекреченных документов о наблюдениях за НЛО, значительная часть которых касается загадочных явлений у острова Каталина в Калифорнии.

Этот регион давно привлекает внимание как ученых-скептиков, так и уфологов, связывающих его с теориями о скрытых подводных базах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Пентагона.

Наблюдение бойскаутов и распад неизвестного объекта в воздухе

Один из самых интересных документов - это отчет Военно-информационной разведки от 28 августа 1952 года. В нем подробно описан случай, произошедший 25 июня во время похода трех бойскаутов в районе летнего лагеря Кэмп-Фокс на острове Каталина.

По свидетельствам подростков, во время похода они заметили "серебристый объект, который двигался бесшумно и со скоростью, превышающей возможности реактивных самолетов того времени".

Объект выполнил стремительный подъем с разворотом, после чего, по словам свидетелей, распался или растворился в воздухе.

Впрочем, офицеры разведки отметили, что оценить достоверность данных сложно из-за отсутствия у ребят измерительных приборов.

Подводная база или неизвестные объекты: Пентагон обнародовал новые архивы об НЛО
Обнародованы показания бойскаутов (скриншот: Пентагон)

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Другие свидетельства и гипотеза о подводной базе

Среди обнародованных материалов также обнаружено письмо жителя города Авалон Перси Макки, датированное 1 мая 1949 года. Мужчина описывал, как его жена и другие очевидцы наблюдали "10 неизвестных объектов, которые поочередно двигались в одном направлении".

Подводная база или неизвестные объекты: Пентагон обнародовал новые архивы об НЛО
Случай, описанный очевидцем (источник: Пентагон)

В архив также вошли и другие случаи :

Наблюдение фиолетово-белого сияния в ноябре 1953 года над Сан-Педро, военнослужащие впоследствии идентифицировали как Юпитер.

Падение ярко-оранжевого круглого объекта в марте 1955 г., которое классифицировали как вероятное падение метеора.

Прибрежные воды Южной Калифорнии давно привлекают внимание исследователей аномальных явлений.

В частности, подводное плато Сикамор-Нолл в 70 километрах от острова Каталина приверженцы конспирологических теорий считают возможным месторасположение подводной базы внеземных цивилизаций.

В то же время в военных резюме до большинства этих случаев указано о нехватке объективных данных для окончательных выводов.

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