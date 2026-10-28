Підводна база чи невідомі об'єкти: Пентагон виклав нові архіви про НЛО

Пентагон оприлюднив нову порцію засекречених документів про спостереження за НЛО, значна частина яких стосується загадкових явищ біля острова Каталіна у Каліфорнії.

Цей регіон давно привертає увагу як науковців-скептиків, так і уфологів, які пов’язують його з теоріями про приховані підводні бази, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Пентагону .

Спостереження бойскаутів та розпад невідомого об'єкта в повітрі

Один із найцікавіших документів - це звіт Військово-інформаційної розвідки від 28 серпня 1952 року. У ньому детально описано випадок, що стався 25 червня під час походу трьох бойскаутів у районі літнього табору Кемп-Фокс на острові Каталіна.

За свідченнями підлітків, під час походу вони помітили "сріблястий об'єкт, який рухався безшумно та зі швидкістю, що перевищувала можливості тогочасних реактивних літаків".

Об'єкт виконав стрімкий підйом із розворотом, після чого, за словами свідків, розпався або ж розчинився в повітрі.

Втім, офіцери розвідки зазначили у звіті, що оцінити достовірність даних складно через відсутність у хлопців вимірювальних приладів.

Оприлюднені свідчення бойскаутів (скриншот: Пентагон)

Читайте більше: Трикутний НЛО та портали в інші виміри: Пентагон розсекретив нові дані з архівів

Інші свідчення та гіпотеза про підводну базу

Серед оприлюднених матеріалів також виявлено лист жителя міста Авалон Персі Маккі, датований 1 травня 1949 року. Чоловік описував, як його дружина та інші очевидці спостерігали "10 невідомих об'єктів, що по черзі рухалися в одному напрямку".

Випадок, описаний очевидцем (джерело: Пентагон)

До архіву також увійшли й інші випадки:

Спостереження фіолетово-білого сяйва у листопаді 1953 року над Сан-Педро, яке військовослужбовці згодом ідентифікували як Юпітер.

Падіння яскраво-помаранчевого круглого об'єкта в березні 1955 року, яке класифікували як ймовірне падіння метеора.

Прибережні води Південної Каліфорнії давно привертають увагу дослідників аномальних явищ.

Зокрема, підводне плато Сікамор-Нолл за 70 кілометрів від острова Каталіна прихильники конспірологічних теорій вважають можливим місцем розташування підводної бази позаземних цивілізацій.

Водночас у військових резюме до більшості цих випадків вказано про брак об'єктивних даних для остаточних висновків.