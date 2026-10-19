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Загадка расширения Вселенной: ученые обнаружили доказательства эволюции темной энергии

08:11 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Загадка расширения Вселенной: ученые обнаружили доказательства эволюции темной энергии Поворотный момент в астрофизике: темная энергия оказалась непостоянной (фото: DESI/FermiLab)
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Темная энергия, ускоряющая расширение Вселенной, могла менять свои свойства со временем - это подвергает сомнению одну из ключевых моделей современной космологии.

Опираясь на новые данные, в частности, наблюдения DESI, исследователи Стамбульского технического университета предложили теоретическое объяснение такой эволюции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv.

Забытая "ветвь" гравитации и отрицательная плотность

Чтобы объяснить новые наблюдения, международная команда под руководством профессора Озгюра Акарса обратилась к альтернативной теории - так называемой телепараллельной гравитации.

Вместо классического искривления пространства-времени (по Эйнштейну - прим. ред.), она описывает гравитацию через вращение или "кручение" пространства.

В чем разница?

  • Ранее ученые отвергали один из математических вариантов этой теории из-за того, что он предполагал отрицательную плотность темной энергии.

  • Исследователи сознательно сняли это ограничение и просчитали сценарий, при котором этот параметр мог изменяться.

  • Расчеты показали, что в первые миллиарды лет после Большого взрыва темная энергия обладала отрицательной плотностью.

  • Приблизительно 9,5 миллиарда лет назад этот показатель пересек нулевую отметку и с тех пор стал положительным.

Этот переход возник естественным путем из самой математической структуры уравнений, без необходимости внедрять искусственные дополнительные переменные.

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Разрешение давних споров и напряжений Габбла

Полученные выводы хорошо совпадают с данными спектроскопа DESI, рисующего трехмерную карту миллионов галактик и фиксирующего признаки того, что темная энергия может эволюционировать со временем.

Более того, такой подход помогает решить проблему "напряжения Габбла" - конфликта между теоретическими расчетами и реальными измерениями скорости расширения Вселенной.

Теперь ученые готовятся протестировать эту модель на полном массиве данных DESI, охватывающем более 47 миллионов космических объектов.

Если гипотеза подтвердится, это кардинально изменит представление человечества о фундаментальных законах физики и эволюции нашего мира.

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