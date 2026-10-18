Высокая цена полета на Марс: ученые обнаружили скрытую угрозу для астронавтов

Космические полеты могут иметь отложенные последствия для здоровья - к такому выводу пришли исследователи Медицинского колледжа Висконсина. Эксперименты на животных помогли выявить риски, которые могут проявиться сразу после воздействия космической среды.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике PLOS .

Как учёные воспроизвели условия глубокого космоса?

Поскольку создать полноценную лабораторию вне защитного магнитного поля Земли все еще невозможно, ученые использовали специальные наземные протоколы NASA.

Для эксперимента привлекли крыс среднего возраста - это соответствует возрасту опытных астронавтов.

Имитация условий проходила в два этапа

Моделирование невесомости: с помощью специальных подвесов задние лапы крыс поднимали под углом 30 градусов в течение 30 дней. Это вызвало смещение жидкостей в голову и сняло нагрузку с нижней части тела.

Симуляция космической радиации: в Лаборатории космической радиации NASA при Брукгейвенской национальной лаборатории животных подвергали воздействию симулятора simGCRsim, использующего тяжелые ионы силикона и железа вместе с высокоскоростными протонами.

После интенсивного облучения и месяца пребывания во взвешенном состоянии за животными наблюдали в течение года, что эквивалентно примерно 25 годам человеческой жизни.

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Что нашли исследователи?

Результаты наблюдений оказались неутешительными для будущих пилотируемых миссий на Марс .

Ученые зафиксировали, что доза радиации в 1,5 г вызывала развитие периваскулярного фиброза - соединительной ткани, которая окутывает коронарные сосуды и сдавливает их, существенно повышая риск инфаркта.

Даже при более низких дозах, ожидаемых во время трехлетнего полета на Марс, через год после облучения рубцы развились у 83 процентов исследуемых животных.

При этом сами симптомы проявлялись не сразу, а спустя длительное время.

Кроме того, космическое излучение в комбинации с невесомостью нанесло тяжелый удар по иммунной системе.

Какого?

Потеря естетвенных киллеров: в селезенке крыс количество так называемых NK-клеток, уничтожающих вирусы и опухоли, сократилось на две трети.

Блокировка восстановления: если после одной только невесомости иммунитет впоследствии восстанавливался, то добавление радиации навсегда угнетало способность костного мозга реагировать на физиологический стресс.

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Мутации в ДНК и ускоренное старение

Генетический анализ белых кровяных телец спустя 235 дней после облучения выявил стойкие мутации, связанные с клональным гематопоэзом неопределенного потенциала (CHIP).

На Земле этот процесс обычно сопутствует естественному старению, когда мутированные клетки крови начинают вытеснять здоровые.

Вызванный радиацией CHIP в четыре раза повышает риск возникновения инфарктов и инсультов из-за воспаления стенок артерий, а также увеличивает вероятность развития лейкемии.

Ученые отмечают, что радиация фактически "ускорила тиканье биологических часов" сердечно-сосудистой системы.

В то же время авторы исследования подчеркивают имеющиеся ограничения эксперимента: радиацию животного получили однократно, а не постепенно за годы, а в опытах принимали участие только особи мужского пола.