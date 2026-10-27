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Треугольный НЛО и порталы в другие измерения: Пентагон рассекретил новые данные с архивов

08:11 27.10.2026 Вт
3 мин
aimg Ольга Завада
Треугольный НЛО и порталы в другие измерения: Пентагон рассекретил новые данные с архивов Пентагон показал новые отчеты об аномальных явлениях (изображение: РБК-Украина)
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Министерство обороны США опубликовало новый пакет документов об НЛО и непознанных аномальных явлениях. Файл содержит подробные свидетельства местных жителей о встречах с так называемыми скинвокерами, а также отчеты военных наблюдателей об аномальных объектах на западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный отчет Пентагона.

Свидетельство о причудливых существах и анализе ДНК

Согласно материалам расследования, проводимого организацией Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS), свидетели описывали встречи с "человекоподобными и животными аномалиями".

Так, один из мужчин сообщил об "сгорбленном существе высотой около 180 см и весом более 110 кг, которое имело голову немецкой овчарки, но с человеческим носом". Она передвигалась прыжками и издавала громкий вой.

Треугольный НЛО и порталы в другие измерения: Пентагон рассекретил новые данные с архивов
Фото аномального существа из архивов Пентагона, которое вроде бы видели очевидцы (источник: Michael Demel)

Во время одного из эпизодов существо зацепилось за колючую проволоку изгороди, где следователи обнаружили лоскуты шерсти. Однако лабораторный анализ показал обычное объяснение:

Извлеченные из забора образцы ДНК полностью совпали с контрольным образцом домашней собаки с этой же территории.

Эксперты пришли к выводу, что шерсть принадлежит обычному животному, свободно передвигавшемуся по участку.

"Порталы в другие миры" и световые шары

В рассекреченных документах также содержатся свидетельства о других паранормальных явлениях возле известного Ранчо Скинвокера в бассейне Уинта.

Одна из женщин рассказала о "прозрачном образовании высотой от 9 до 12 метров, которое колебалось как вода или горячий воздух у озера". Впоследствии свидетельница интерпретировала это как "дверь в другой мир".

Другие очевидцы фиксировали сопровождавшиеся рыком гигантские тени, мохнатые конечности в окнах домов, а также голубые световые шары, зависавшие над деревьями и мгновенно исчезавшие.

Несмотря на установку камер с датчиками движения и сбор показаний, подтвердить сверхъестественное происхождение этих явлений специалистам не удалось.

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Наблюдение таинственного черного треугольника

Среди рассекреченных документов также есть отчет двух высокопоставленных военных наблюдателей, заявивших о фиксации загадочного черного треугольного объекта над секретным объектом на западе США.

По их расчетам, аппарат двигался со скоростью около 2897 км/ч и напоминал беспилотник с дельта-крылом размахом от 2,75 до 4,5 метра.

Как отмечают чиновники, объект "не обладал ни одной из характеристик обычной военной авиатехники". Он внезапно и бесшумно исчез через несколько секунд, не оставив ни одного инверсионного следа или других физических доказательств своего существования.

В отчет были добавлены лишь схематические изображения силуэта, наложенные на фотографию каньона для иллюстрации траектории движения.

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Рассекречивание архивов и контекст в США

Публикация этих документов прошла в рамках инициативы администрации Дональда Трампа по обеспечению прозрачности в сфере ранее засекреченных данных об НЛО.

Такой шаг был осуществлен по слушаниям в Конгрессе США, где бывшие чиновники заявляли о вероятном сокрытии властями фактов обладания обломками инопланетных аппаратов.

В то же время эксперты и историки отмечают, что последняя партия обнародованных Пентагоном материалов "оказалась значительно меньше предыдущих и содержит менее 25 текстовых документов без видеозаписей или качественных фотографических подтверждений".

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