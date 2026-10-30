Подвешенный статус "Моршинской": почему дело IDS Ukraine в ВАКС тянется годами

Рассмотрение иска о конфискации активов группу IDS Ukraine в Высшем антикоррупционном суде длится более двух лет, существенно превышая предусмотренные законодательством сроки.

Рассмотрение дела длится более 2 лет

В Высшем антикоррупционном суде 9 ноября состоится очередное заседание по конфискации украинских активов подсанкционных российских олигархов по корпоративным правам группы IDS Ukraine ("Моршинская", "Миргородская", "Аляска").

Поскольку дело находится на итоговом этапе, до принятия окончательного вердикта осталось еще несколько заседаний.

Рассмотрение этого иска показывает существенную разницу в скорости работы судебной системы. Пока военная экономика требует быстрого пополнения бюджета, процесс по миллиардному предприятию растянулся на время, в десятки раз превышающее рамки закона.

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Как нормы закона для рассмотрения таких дел

Дело "Моршинской" открыто еще 25 сентября 2024 по иску Министерства юстиции и длится уже более двух лет. Это означает, что законные сроки рассмотрения уже превышены в 25,5 раз.

Согласно статье 283-1 Кодекса административного судопроизводства Украины, рассмотрение иска о применении санкции посредством взыскания имущества в доход государства должно занимать до 30 дней, а рассмотрение апелляции - до 15 дней. До июля 2023 года эти сроки были еще более короткими и составляли 10 и 5 дней соответственно.

Всего с начала полномасштабного вторжения Министерство юстиции подало 83 подобных иска, и по 79 делам решения уже вступили в законную силу.

Государство взыскало корпоративные права 135 компаний, сотни объектов недвижимости и транспортных средств, а сумма поступлений от продажи санкционного имущества превысила 2,7 млрд грн.

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Что известно из практики ВАКС

Большинство санкционных дел ВАКС рассматривает оперативно. Медиана по выборке завершенных производств составляет чуть более 32 дней:

Самый первый иск по АФК "Система" Владимира Евтушенкова суд рассмотрел за 8 дней

Дело о взыскании двух третей доли ТРЦ Ocean Plaza у "кошельков Путина" братьев Ротенбергов закрыли за 17 дней

Имущество "Татнефти" взыскали за 31 день

Иск относительно компании "Винницабытхим" был рассмотрен за 41 день.

На конфискацию производителя строительных материалов "Аэрок" ушло 43 дня

Дело по железнодорожным вагонам Станислава Гамзалова в октябре 2026 года суд закрыл за 13 дней с момента подачи иска.

Даже если первая инстанция укладывается в срок, задержки часто возникают в апелляции, хотя закон отводит на это 15 дней.

По делу по активам Олега Дерипаски и Николаевского глиноземного завода первая инстанция приняла решение за 34 дня, но рассмотрение в Апелляционной палате ВАКС длилось 4 месяца.

Аналогично с правами требования по кредиту ТРЦ Ocean Plaza по делу Ethoder Investments: апелляционное разбирательство растянулось почти на 3 месяца.

Существенная задержка была и по делу Калушского трубного завода компании "Полипластик", где первая инстанция рассматривала иск более 4 месяцев вместо одного.

Но самые большие активы превращаются в многолетние процессы. Самым длинным делом стало VS Energy по конфискации 8 облэнерго, гостиниц и металлургических заводов. Иск подали в июне 2023 года, материалы превысили 230 томов с участием более сотни третьих лиц, а разбирательство продолжается уже третий год.

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Поиск управляющего для активов продолжается

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг подсанкционной части активов IDS Ukraine. Однако здесь все усложняется параллельным процессом по поиску АРМА внешнего управляющего, сопровождающегося рядом скандалов и обвинений.

Пока судебная коллегия ВАКС продолжает рассмотрение дела о конфискации корпоративных прав и их дальнейшей передаче Фонду государственного имущества, АРМА пытается как можно скорее завершить процедуры поиска управляющего для активов IDS Ukraine.

Открытым вопросом остается, что состоится быстрее: ВАКС примет решение и состоится передача активов IDS Ukraine напрямую в ФГИУ с последующей национализацией и прямым зачислением средств в государственный бюджет.

Или же решение ВАКС затянется, соответственно, состоится передача "Моршинскому" внешнему управляющему - частной компании "Приоритас" , с надеждой, что актив будет сохранен до принятия решения ВАКС.

При этом профиль этой компании сам по себе вызывает целый ряд вопросов к АРМА, ведь ее штат насчитывает 3 человека, а уставный фонд составляет 1000 грн.

По мнению адвоката и эксзамглавы АРМА Павла Великореченина, передача актива во внешнее управление в данной ситуации несет ряд угроз для Украины, ведь создает риски международных исков от британских добродетельных акционеров IDS Ukraine, финансовое бремя от которых в итоге ляжет на государственный бюджет.