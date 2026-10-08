Победитель конкурса АРМА на "Моршинскую" имеет связи с Миндичем, - нардеп

Победитель конкурса АРМА на управление арестованными корпоративными правами IDS Ukraine, которому принадлежат бренды "Моршинская" и "Миргородская", может быть связан с бизнес-окружением Тимура Миндича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепки, председателя Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасии Радиной.

По ее словам, речь идет о ООО "Юридическое бюро "Приоритас", которое в сентябре АРМА определило победителем конкурса . По словам Радиной, цепочка связей компании ведет к Ярославу Пахальчуку, совладельцу Atlas Weekend и главе "1+1 media". и других юридических лиц. Пахальчук, по данным реестров, вместе с Тимуром Миндичем являлся соучредителем "Квартал ТВ" и других юридических лиц.

Радина также ссылается на данные британского реестра, согласно которым Пахальчук и Миндич были среди контролеров лондонской компании Global Media Trend Trade Ltd. Миндич вышел из компании через 10 дней, а Пахальчук – в 2021 году.

В то же время депутат отмечает, что эти данные не являются прямым доказательством того, что за "Приоритасом" стоит Миндич, но считает их цепочкой связей, подтвержденной документами.

Документы с датами, которых не могло быть

Отдельно был выявлен ряд нарушений по участию в конкурсе. По словам Радиной, "Приоритас" мог предоставить недостоверные документы для подтверждения опыта, необходимого для участия в конкурсе.

В частности, закон потребовал от участников подтвердить опыт управления недвижимым имуществом. Среди документов, которые "Приоритас" скачал в систему Prozorro, есть акт приемки-передачи от 1 декабря 2024 года. В то же время, в нем содержится ссылка на доверенность от 1 января 2025 года.

Таким образом, к моменту оформления акта документ, на который он ссылается, формально еще не существовал. АРМА объяснило это несоответствие возможной опечаткой. Радина считает, что речь идет о признаке возможной подделки документов.

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Кроме того, депутат обратила внимание на способ подтверждения опыта "Приоритас". По ее словам, компания ссылалась, в частности, на договоры между фирмами мужа и жены, а рекомендательное письмо для "Приоритас" предоставила компания, которой сама владелица бюро владеет на 100%. Подписал это письмо директор, которого, по словам Радиной, назначал сам "Приоритас".

По словам депутата, порядок проведения конкурса предусматривает дисквалификацию участника при наличии существенно недостоверной информации или сомнительного опыта. В то же время "Приоритас" дисквалифицирован не был.

Достаточно ли у "Приоритас" ресурсов для управления "Моршинским"

Отдельные вопросы возникают и по финансовым и организационным возможностям победителя конкурса.

Уставный капитал "Приоритас" составляет 1000 грн, а прибыль за прошлый год – около 8000 грн. При этом компания заявляла о дополнительном внесении в уставный капитал 7,4 млн. грн. Однако, по словам Радиной, на 6 октября в государственном реестре уставный капитал компании оставался на уровне 1000 грн.

На этом фоне возникает вопрос, насколько компания с такими показателями и ресурсами готова управлять активом, стоимость которого, по оценке Радиной, составляет около 5 млрд грн. При этом государство ожидает от управления "Моршинской" дивиденды на уровне почти 1 млрд грн.

В команде управляющего – конкурент "Моршинской"?

Еще одна претензия касается Сергея Германа, возглавившего с октября "Приоритас". По данным реестров, он остается руководителем и совладельцем структур, связанных с компанией "Росинка", производящей воду и напитки и конкурентом "Моршинской".

На момент победы "Приоритас" в конкурсе Герман был соучредителем ООО "Торгово-производственная группа "Росинка". Пока он вышел из этого общества, однако, по данным Радиной, остается соучредителем компании "ГЕР", владеющей долей корпорации "Росинка".

Радина подчеркивает, что закон прямо запрещает конкурентам управлять арестованными активами. Причина такого ограничения – управляющий получает доступ к чувствительной коммерческой информации, в частности по контрактам, клиентам и системе дистрибуции.

По словам депутата, именно поэтому ситуация с Германом может создавать конфликт интересов и вызвать вопросы соблюдения требований закона. Она также предполагает, что привлечение его в качестве директора могло быть способом формально обойти запрет на участие конкурентов в управлении активом.

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Что происходило с Октябрьским дворцом

Отдельно Радина связывает "Приоритас" с историей управления Октябрьским дворцом в Киеве.

По ее словам, владелица "Приоритас" одновременно руководит адвокатским объединением с тем же названием. Именно она, по документам АРМА, подписывала по доверенности договоры управления между АРМА и компанией "Комбинат Плюс", которой в июле 2025 года передали в управление Октябрьский дворец. В августе 2026 года здание было возвращено государству.

Радина утверждает, что управляющий передал Жовтневый дворец в субаренду компаниям, которые, по ее словам, были созданы в один день. При этом учредителями и работниками этих компаний были, в частности, соучредители самого "Приоритаса", его сотрудники и родственники. В одном из случаев юридический адрес субарендатора, по ее словам, полностью совпадал с адресом "Приоритас".

По мнению депутата, в результате значительная часть доходов от работы Октябрьского дворца могла оставаться в частных компаниях, связанных с Приоритас, тогда как государство получало лишь минимальные гарантированные платежи.

При этом Радина особо подчеркивает, что это ее обоснованное предположение. Соответствующие обстоятельства расследует НАБУ, и именно следствие должно установить, были ли в этой схеме признаки преступления.

Что будет с "Моршинской"

Пока передача актива "Приоритас" заблокирована: суд в Днепре по иску другого участника конкурса запретил АРМА подписывать соответствующий договор.

Отдельно остается вопрос оценки стоимости арестованных корпоративных прав "Моршинской". По словам Радиной, необходимость такой оценки ранее уже поднималась, однако АРМА не выполнила соответствующее требование закона.

Таким образом, передача актива не состоялась, а вопросы к победителю конкурса касаются сразу нескольких аспектов - от документов и подтверждения опыта до потенциального конфликта интересов и предыдущего опыта управления государственным имуществом.

Этот кейс выявил ряд проблем в работе АРМА с арестованными активами, поэтому Комитет инициировал ряд действий по их устранению и налаживанию эффективного процесса наполнения бюджета доходами от управления такими активами.