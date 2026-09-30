В интересах россиян? Суд блокирует передачу "Моршинской" новому управляющему

Победитель конкурса АРМА на управление активами "Моршинской" не может приступить к исполнению обязанностей из-за судебного обеспечения иска одного из участников отбора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Telegraf.

Передачу активов заблокировали через суд

Днепропетровский окружной административный суд по иску мясокомбината "Юбилейный" запретил АРМА заключать договор с победителем конкурса - ООО "Юридическое бюро "Приоритас"" - и подписывать акты приема-передачи активов.

Речь идет об арестованных корпоративных правах группы IDS Ukraine, в которую входят производители минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская".

На ситуацию обратили внимание блогеры и юристы.

Так, Игорь Лаченков отметил в посте в Telegram, что конкурс на управляющего завершился, однако победитель до сих пор не может приступить к работе, и назвал судебный запрет фактической блокировкой результатов отбора.

Адвокат Евгений Пронин в своем комментарии подчеркнул, что судебное обеспечение иска не лишило "Приоритас" статуса победителя, но фактически остановило передачу актива.

По его мнению, суд должен был оценить такой запрет с учетом части 6 статьи 151 Кодекса административного судопроизводства, которая не допускает обеспечения иска способом, вмешивающимся в проведение государственных конкурсных процедур.

Пронин охарактеризовал ситуацию как юридическое давление на АРМА и высказал мнение, что затягивание передачи актива может играть на пользу его якобы российским бенефициарам.

"Погуглите, что это за бизнес", - написал адвокат, имея в виду "Юбилейный".

В ряде медиа мясокомбинат "Юбилейный" упоминается в контексте бизнес-структур, связываемых журналистами с семьей Геннадия Буткевича.

Также имя бизнесмена фигурировало в обнародованных УП аудиозаписях, где лицо с голосом, подобным Тимуру Миндичу (СМИ его упоминали в связи с другими активами, которые медиа относили к орбите влияния Фридмана), и Сергей Шефир предположительно обсуждали привлечение средств на залог для бывшего.