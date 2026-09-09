Конкурс АРМА на управляющего IDS Ukraine состоялся с грубыми нарушениями, - эксперт

Конкурс АРМА на управляющего активами IDS Ukraine ("Моршинская"), который состоялся 7 сентября, вызвал вопрос о процедуре отбора участников и определении победителя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook журналиста и политолога Владимира Сонюка, который проанализировал ход конкурса и высказал ряд замечаний по его проведению.

Кто претендовал на управление активами IDS Ukraine

По словам Сонюка, на конкурс АРМА по выбору управляющего активами IDS подали заявки пять претендентов, и, по его мнению, все они имеют определенные вопросы относительно соответствия установленным требованиям.

Один из участников - юридическое бюро "Приоритас" с уставным капиталом 1000 грн. Сонюк считает, что это может вызвать вопрос ее финансовой способности и тендерного досье.

Другой участник конкурса - КУА "Реди-Инвест".

"А давайте честно: согласно ст. 63 и 64 Закона Украины "Об институтах совместного инвестирования" и согласно ст. 2.2 собственных Уставов, компаниям по управлению активами (КУА) строго запрещено сочетать финансовую деятельность с каким-либо другим бизнесом! К тому же, эта "КУАшка" еще и не отличается ни опытом, ни юридической безупречностью, ни финансовыми возможностями, чего требует участие в конкурсе на управление крупным предприятием, - пишет Сонюк.

В то же время он сообщил, что участие в конкурсе принимала еще одна КУА - "Укркапитал". По словам эксперта, компанию связывают с бизнесменом и депутатом Полтавского областного совета Сергеем Белашовым.

"Даже если АРМА не смотрит на то, что это опять КУА, но о какой юридической чистоте идет речь, когда всем известны уголовные дела, в которых то здесь, то там главные фигуранты - бизнес-структуры, которые связывают с Белашовым? В чем их обвиняют? Уклонение от уплаты налогов, рейдерство, хищение средств при закупке газа госкомпаниями. Невероятно "юридически честный конкурсант", - отмечает Сонюк.

Замечания к другим участникам

В своем сообщении журналист также упоминает двух других конкурсантов на управление активами "Моршинской".

Относительно мясокомбината "Юбилейный" Сонюк ставит под вопрос соответствие участника требованию опыта управления другими производственными активами.

Еще один участник - компания "Альянс-D". По словам Сонюка, АРМА отмечала недостаточный опыт компании, в то же время эксперт обращает внимание на ее связь с бизнесом по производству воды. По его мнению, это может вызвать вопрос соответствия требованию о неосуществлении деятельности на конкурентном рынке.

Какие претензии возникли к процедуре конкурса

Отдельно эксперт обратил внимание на саму процедуру конкурсного отбора. По его словам, в течение конкурса были заметны серьезные процедурные нарушения.

В частности, речь идет об общении участников с организатором во время первого и второго этапов конкурса. Сонюк утверждает, что АРМА предоставляла разные ответы на вопросы участников, которые, по его оценке, могли противоречить тендерной документации.

"Не кажется ли вам, что АРМА имела целью ввести в заблуждение потенциальных участников - чтобы некоторые отменили свою заявку? А другим ответы предоставляла такие, чтобы они стабильно остались в участниках. Интересно, когда АРМА будет подписывать договор управления, как там будут прописывать важные детали и чем руководствоваться, какими именно объяснениями?", - подчеркивает Сонюк.

Он также обращает внимание на процедуру квалификации. По словам эксперта, участники получали замечания по электронной почте от одного из работников АРМА. В то же время, в положении о порядке проведения аукциона, как отмечает Сонюк, предусмотрено, что замечания от организатора должны поступать через Prozorro. По его словам, этого не происходило.

"Даже по этому признаку конкурс фактически состоялся с грубыми нарушениями", - отметил Сонюк.

Он подчеркнул, что фактически все участники прошли квалификацию, хотя, по его мнению, ни один не отвечает всем условиям конкурса.

Поэтому, по словам эксперта, будет "удивительно", если квалификационная комиссия сочтет состоявшимся конкурс и утвердит победителем структуру Белашова - КУА "Укркапитал", как действительного и честно и справедливо избранного АРМА управляющего активами IDS Ukraine.

Что известно о победителе конкурса

Напомним, 7 сентября состоялся конкурс на выбор управляющего компании IDS Ukraine, а победителем определен КУА "Укркапитал". Компания предложила взять активы в управление за минимально возможным вознаграждением - 0,01% от чистой прибыли полученных активов.

Окончательное решение об утверждении результатов конкурса должно быть принято АРМА после проверки и оценки предложения победителя.

Владелец КУА "Укркапитал" Сергей Белашов был фигурантом расследования НАБУ и САП относительно возможных махинаций с закупками газа для "Укрзализныци". По данным антикоррупционных органов, речь шла о возможной нанесении государственному бюджету ущерба на 206 млн грн.

В мае 2023 Высший антикоррупционный суд арестовал Белашова, после чего он вышел из СИЗО под залог 30 млн грн. В настоящее время окончательного решения по делу нет.